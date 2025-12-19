« Touche pas à mon capitaine » : le message musclé de De Zerbi à ses détracteurs

On s'attendait à une conférence de presse feutrée avant d'affronter une équipe de niveau inférieur, mais Roberto De Zerbi avait un message à faire passer. Visiblement agacé par les rumeurs entourant le temps de jeu et le statut de Leonardo Balerdi, l'entraîneur italien a profité de ce point presse pour effectuer une mise au point cinglante. "Vous ne dites pas toujours la vérité," a-t-il lancé aux journalistes, dénonçant la "mauvaise foi" de certains et les tentatives de déstabilisation. Pour lui, le dossier est clos avant même d'être ouvert : "Il n'y a pas d'affaire Balerdi, il reste le capitaine de cette équipe."