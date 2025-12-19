On s'attendait à une conférence de presse feutrée avant d'affronter une équipe de niveau inférieur, mais Roberto De Zerbi avait un message à faire passer. Visiblement agacé par les rumeurs entourant le temps de jeu et le statut de Leonardo Balerdi, l'entraîneur italien a profité de ce point presse pour effectuer une mise au point cinglante. "Vous ne dites pas toujours la vérité," a-t-il lancé aux journalistes, dénonçant la "mauvaise foi" de certains et les tentatives de déstabilisation. Pour lui, le dossier est clos avant même d'être ouvert : "Il n'y a pas d'affaire Balerdi, il reste le capitaine de cette équipe."
« Touche pas à mon capitaine » : le message musclé de De Zerbi à ses détracteurs
"Je ne perdrai jamais mon vestiaire"
De Zerbi est allé plus loin, rappelant les rumeurs de l'an passé sur une supposée perte de vestiaire, démenties par la suite. Il a réaffirmé son autorité bienveillante et son respect pour le groupe. Concernant l'Argentin, s'il concède que le joueur n'est peut-être "pas heureux de son temps de jeu" actuel, il loue son attitude "toujours positive" et son "potentiel énorme". Le message est clair : touche pas à mon capitaine.
Pas de cadeau pour la Coupe : "La meilleure équipe"
Une fois l'incendie éteint, le coach a basculé sur le match "dangereux" qui attend l'OM dimanche (14h45). Pas question de prendre Bourg-en-Bresse à la légère ou de faire tourner massivement l'effectif. "On mettra la meilleure équipe que je vois en ce moment," a-t-il prévenu, citant l'exemple de l'élimination de Villarreal pour garder ses troupes en éveil. Les cadres comme Greenwood ou Maupay sont donc attendus sur le pont.
De Lange titulaire, retours de Traoré et Medina
Quelques ajustements sont tout de même prévus. Dans les buts, Jeffrey de Lange devrait avoir sa chance. "C'est un bordel pour moi !" a plaisanté De Zerbi (en français) au sujet de la concurrence avec Rulli, estimant qu'il est juste de donner du temps de jeu au Néerlandais. Enfin, l'infirmerie se vide : Hamed Junior Traoré et Facundo Medina sont de retour dans le groupe. Le coach compte particulièrement sur la "folie positive" et la "méchanceté" du défenseur argentin pour aborder cette compétition de caractère.
Finir 2025 sans fausse note
Troisième de Ligue 1, l'OM veut boucler l'année civile par une qualification sérieuse. Entre protection de son vestiaire et exigence tactique, De Zerbi a tracé la voie : sérieux, solidarité et zéro polémique pour passer l'hiver au chaud.