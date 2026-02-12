À Lyon, la question circule depuis plusieurs semaines. Corentin Tolisso va-t-il prolonger ou se diriger vers un nouveau défi ? À 31 ans, le capitaine lyonnais reste sous contrat jusqu’en 2027, mais l’OL ne veut pas attendre. Le club prépare déjà le terrain pour sécuriser son milieu de terrain.
Mercato : l’OL prend une décision forte pour Corentin Tolisso
- Getty Images
Tolisso, patron du vestiaire lyonnais
Depuis le départ d’Alexandre Lacazette pour l’Arabie saoudite l’été dernier, Corentin Tolisso porte le brassard. Il assume. Sur le terrain, il répond présent. Le champion du monde 2018 est auteur de sept buts, deux passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques solides pour un milieu relayeur.
Son entraîneur Paulo Fonseca s’appuie sur lui. L’équilibre de l’équipe repose en partie sur son expérience et sa lecture du jeu. À 31 ans, l’ancien du Bayern Munich conserve une influence majeure dans le vestiaire. Son contrat court encore pour dix-huit mois. Pourtant, l’OL ne veut pas laisser planer le doute.
- AFP
Des discussions qui vont « avancer »
Invité mardi de l’émission l’After Foot sur RMC, le directeur technique lyonnais Matthieu Louis-Jean évoque clairement le dossier. Il annonce que les discussions vont « avancer » dans les prochaines semaines. Le message se veut limpide. Lyon souhaite poursuivre l’aventure avec son capitaine.
« Corentin est un joueur important du vestiaire. C’est notre capitaine. Il est complètement dans le projet du club. On veut continuer ce projet avec lui », affirme Matthieu Louis-Jean sur les ondes de RMC mardi soir.
Le club pose ainsi les bases d’une prolongation. Tolisso incarne la stabilité dans un effectif en reconstruction.
- AFP
Un œil sur le Mondial
Au-delà de Lyon, un autre objectif anime le milieu international. La Coupe du monde approche. Tolisso, qui ne cesse de multiplier des appels du pied, espère retrouver l’équipe de France pour ce rendez-vous majeur.
Matthieu Louis-Jean ne cache pas son opinion : « Je ne peux pas croire qu’il ne veut pas aller à la Coupe du monde. C’est un choix de Didier Deschamps mais je pense qu’il a les qualités ».
Le sélectionneur tranchera. Mais Lyon entend offrir à son capitaine un cadre propice pour performer et convaincre afin d'être de la partie au Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
- AFP
Fonseca aussi dans les plans
Le cas Tolisso ne constitue pas le seul chantier contractuel. Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en 2027, représente lui aussi un pilier du projet lyonnais.
« Paulo, c’est le chef d’orchestre […] Bien sûr qu’on veut continuer le projet avec lui. Je pense qu’il le sait », glisse encore le directeur technique.
L’OL affiche donc une ligne claire : consolider son ossature. Capitaine et entraîneur forment l’axe central du projet. Le mercato s’annonce calme sur ce front. Lyon ne cherche pas à vendre forcément. Le club veut construire, stabiliser et viser plus haut. Avec Corentin Tolisso en première ligne.