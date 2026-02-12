Mercato : l’OL prend une décision forte pour Corentin Tolisso

Invité mardi de l’émission l’After Foot sur RMC, le directeur technique lyonnais Matthieu Louis-Jean évoque clairement le dossier. Il annonce que les discussions vont « avancer » dans les prochaines semaines. Le message se veut limpide. Lyon souhaite poursuivre l’aventure avec son capitaine.

« Corentin est un joueur important du vestiaire. C’est notre capitaine. Il est complètement dans le projet du club. On veut continuer ce projet avec lui », affirme Matthieu Louis-Jean sur les ondes de RMC mardi soir.

Le club pose ainsi les bases d’une prolongation. Tolisso incarne la stabilité dans un effectif en reconstruction.