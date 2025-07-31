L’Olympique Lyonnais, récemment sauvé d’une descente administrative par la DNCG, traverse un été de bouleversements profonds. Avec une direction renouvelée et une enveloppe de recrutement sérieusement réduite, le club doit revoir entièrement sa copie sur le marché des transferts. Matthieu Louis-Jean, patron du recrutement, a pris la parole sur OLTV pour exposer les nouveaux choix forts du club. Et cette fois, les grandes manœuvres s’annoncent plus sobres, mais pas moins ambitieuses.
Mercato : L’OL fait officiellement une grande annonce et met les points sur les i
Un budget serré, mais des idées claires
La DNCG a imposé un cadre strict à l’OL : moitié moins de masse salariale par rapport aux saisons précédente. Pas de quoi effrayer Louis-Jean, même s’il reconnaît la difficulté du moment :
« La décision de la DNCG fait qu’on a dû travailler avec une masse salariale de 50% (…) On s’était préparé à plusieurs stratégies. À nous d’être plus intelligents. On doit trouver des opportunités sur le marché. La cellule de recrutement a bien travaillé », a-t-il reconnu.
Selon lui, plusieurs scénarios avaient été anticipés. L’heure est donc à la réactivité et à l’intelligence dans les décisions. Fini les dépenses excessives. Le recrutement se fera au mérite, dans les limites imposées.
Finie l’ère des stars hors de prix
Le mot d’ordre à Lyon est clair : fini les paris coûteux. Place à une approche plus pragmatique, plus rationnelle. « Ça va être une équipe où on va changer de logiciel au niveau du recrutement. Les joueurs hors de prix, c’est fini. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. On veut rester compétitifs. C’est important pour nous de bâtir une bonne équipe », souligne le dirigeant rhodanien.
Le départ de plusieurs cadres cet été - Lacazette, Cherki, Perri, Veretout - a laissé des trous à combler. Dans ce contexte, les recrues comme Ruben Kluivert ou Afonso Moreira arrivent avec des profils correspondant aux nouvelles exigences lyonnaises.
Offensif, mais mesuré
Le mercato n’est pas clos. A en croire Matthieu Louis-Jean, d’autres renforts sont espérés dans des secteurs bien précis avant la fin du marché des transferts.
« Des joueurs vont encore nous rejoindre, surtout dans le secteur offensif. Les postes offensifs sont les postes privilégiés sur les prochains recrutements. Au milieu aussi. On sait qu’il manque du monde. L’objectif était de diminuer la masse salariale et de se séparer de joueurs », a-t-il précisé.
L’attaque reste le chantier prioritaire : la blessure de Nuamah, l’incertitude autour de Fofana, et l’absence de réelle doublure pour Mikautadze rendent la manœuvre urgente. Un ou deux ailiers sont attendus. Un créateur dans l’entrejeu est aussi envisagé.
Louis-Jean l’affirme sans détour : « On va entrer dans une troisième phase avec le recrutement ». Une étape qui ne rime pas avec folies mais avec adaptation. Paulo Fonseca sait désormais sur quoi il peut compter.