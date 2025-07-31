Mercato : L’OL fait officiellement une grande annonce et met les points sur les i

La DNCG a imposé un cadre strict à l’OL : moitié moins de masse salariale par rapport aux saisons précédente. Pas de quoi effrayer Louis-Jean, même s’il reconnaît la difficulté du moment :

« La décision de la DNCG fait qu’on a dû travailler avec une masse salariale de 50% (…) On s’était préparé à plusieurs stratégies. À nous d’être plus intelligents. On doit trouver des opportunités sur le marché. La cellule de recrutement a bien travaillé », a-t-il reconnu.

Selon lui, plusieurs scénarios avaient été anticipés. L’heure est donc à la réactivité et à l’intelligence dans les décisions. Fini les dépenses excessives. Le recrutement se fera au mérite, dans les limites imposées.