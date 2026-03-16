Mercato : l’OL en danger, Marseille entre dans la danse pour Jonathan David

Arrivé libre à la Juventus l’été dernier, Jonathan David ne connaît pas la réussite attendue. Après huit mois de compétition, le bilan reste mitigé.

L’attaquant canadien affiche sept buts et cinq passes décisives en trente-neuf rencontres. Des chiffres corrects mais très éloignés de ce qu’il produisait avec le LOSC Lille. Dans le Nord de la France, il enchaînait les saisons prolifiques, avec trois exercices consécutifs à plus de 25 réalisations.

À Turin, la dynamique change. Le numéro 30 conserve pourtant un temps de jeu important. Il reste même l’avant-centre le plus utilisé de l’effectif devant Loïs Openda et Dušan Vlahović. Malgré cela, aucun des trois attaquants ne convainc réellement cette saison.

Selon Tuttosport, la fin d’exercice pourrait peser lourd dans la réflexion de la direction turinoise. Les neuf dernières journées offriront au Canadien l’occasion de redresser la barre.