L’avenir de Jonathan David commence à alimenter les discussions en Europe. L’attaquant de la Juventus vit une saison contrastée et sa situation sportive fait naître plusieurs hypothèses pour le prochain mercato. Entre l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, la vigilance de l’Olympique de Marseille et la tentation de la Premier League, le dossier s’annonce agité.
Mercato : l’OL en danger, Marseille entre dans la danse pour Jonathan David
- Getty Images Sport
Une saison compliquée à Turin
Arrivé libre à la Juventus l’été dernier, Jonathan David ne connaît pas la réussite attendue. Après huit mois de compétition, le bilan reste mitigé.
L’attaquant canadien affiche sept buts et cinq passes décisives en trente-neuf rencontres. Des chiffres corrects mais très éloignés de ce qu’il produisait avec le LOSC Lille. Dans le Nord de la France, il enchaînait les saisons prolifiques, avec trois exercices consécutifs à plus de 25 réalisations.
À Turin, la dynamique change. Le numéro 30 conserve pourtant un temps de jeu important. Il reste même l’avant-centre le plus utilisé de l’effectif devant Loïs Openda et Dušan Vlahović. Malgré cela, aucun des trois attaquants ne convainc réellement cette saison.
Selon Tuttosport, la fin d’exercice pourrait peser lourd dans la réflexion de la direction turinoise. Les neuf dernières journées offriront au Canadien l’occasion de redresser la barre.
- Getty Images Sport
Lyon surveille la situation
Parmi les clubs cités, l’Olympique Lyonnais apparaît régulièrement dans les rumeurs. Cette piste repose notamment sur la présence de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Le technicien portugais connaît très bien Jonathan David. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Lille entre 2022 et 2024.
Toutefois, la relation entre l’entraîneur et l’attaquant ne serait pas parfaite selon les informations relayées en Italie. L’été dernier, David s’approchait d’un transfert vers l’AC Milan. Le dossier n’a finalement jamais abouti.
La raison ? Paulo Fonseca aurait préféré un autre profil, celui de Álvaro Morata.
- Getty Images Sport
L’OM se tient aussi à l’affût
Un autre acteur français suit le dossier : l’Olympique de Marseille. Toujours selon Tuttosport, le club phocéen observe attentivement l’évolution de la situation.
Marseille pourrait chercher un renfort offensif si l’équipe valide une qualification pour la prochaine Ligue des champions de l’UEFA. Dans ce contexte, le profil de Jonathan David correspond à certaines attentes.
Les relations entre les dirigeants marseillais et ceux de la Juventus facilitent aussi ce genre de discussions. L’été dernier, les deux clubs ont déjà conclu un accord pour le transfert de Timothy Weah vers l’OM.
- Getty Images Sport
La Premier League reste un rêve
Un autre horizon attire également l’attaquant canadien : la Premier League. Depuis plusieurs saisons, l’idée d’une aventure en Angleterre revient régulièrement dans les rumeurs.
Plusieurs clubs anglais se sont déjà intéressés à lui par le passé. Le scénario pourrait donc revenir sur la table lors du prochain mercato.
- Getty Images
Un salaire qui complique tout
Le dossier reste cependant complexe. À la Juventus, Jonathan David touche l’un des plus gros salaires de l’effectif. Seul Dušan Vlahović gagne davantage.
Son contrat court jusqu’en 2030. Cette rémunération importante pèse dans les réflexions du club, surtout si la qualification pour la prochaine Ligue des champions de l’UEFA échappe aux Turinois.
Pour l’Olympique de Marseille, l’équation reste encore plus délicate. Actuellement, le salaire de David dépasse celui de Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg réunis. Un obstacle majeur. Mais dans le football, les surprises arrivent vite.