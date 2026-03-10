Mercato, une ancienne star de Ligue 1 dans le viseur de l'OL

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a renforcé son secteur offensif avec plusieurs arrivées destinées à apporter de la profondeur à l’effectif. L’une des recrues les plus remarquées reste le jeune attaquant brésilien, Endrick, prêté par le Real Madrid, dont l’impact offensif s’est rapidement fait sentir depuis son arrivée dans le Rhône.

Cependant, la situation contractuelle de certains éléments pousse déjà les dirigeants lyonnais à anticiper l’avenir. Le prêt d’Endrick n’étant prévu que pour une durée limitée, l’encadrement technique sait qu’il faudra probablement trouver un nouveau point d’appui offensif à l’issue de la saison. Même si des solutions ponctuelles ont été utilisées pour dépanner à ce poste, le club rhodanien souhaite recruter un attaquant capable d’enchaîner les matches et de porter l’attaque sur la durée.