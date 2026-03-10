Mercato, une ancienne star de Ligue 1 dans le viseur de l'OL

À Lyon, la réflexion autour du prochain mercato estival a déjà commencé. Après plusieurs transferts salués pour leur cohérence l’hiver dernier, les dirigeants rhodaniens souhaitent poursuivre sur cette dynamique afin de consolider leur effectif. Plusieurs postes sont déjà identifiés comme prioritaires, notamment celui d’avant-centre. Entre la situation de certains joueurs prêtés et les exigences d’une saison européenne potentielle, le club prépare activement l’avenir. Dans cette perspective, une piste inattendue menant à un ancien buteur très connu du championnat de France vient récemment d’émerger.
Lyon prépare déjà l’après-Endrick
Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a renforcé son secteur offensif avec plusieurs arrivées destinées à apporter de la profondeur à l’effectif. L’une des recrues les plus remarquées reste le jeune attaquant brésilien, Endrick, prêté par le Real Madrid, dont l’impact offensif s’est rapidement fait sentir depuis son arrivée dans le Rhône.
Cependant, la situation contractuelle de certains éléments pousse déjà les dirigeants lyonnais à anticiper l’avenir. Le prêt d’Endrick n’étant prévu que pour une durée limitée, l’encadrement technique sait qu’il faudra probablement trouver un nouveau point d’appui offensif à l’issue de la saison. Même si des solutions ponctuelles ont été utilisées pour dépanner à ce poste, le club rhodanien souhaite recruter un attaquant capable d’enchaîner les matches et de porter l’attaque sur la durée.
L’OL veut rapatrier Jonathan David en Ligue 1
Dans cette optique, un nom circule déjà avec insistance dans les coulisses du club. Selon les informations de Tuttosport, Jonathan David ferait partie des profils étudiés par la cellule de recrutement lyonnaise pour renforcer l’attaque lors du prochain mercato estival.
L’attaquant canadien, aujourd’hui âgé de 26 ans, avait quitté le LOSC l’été dernier après plusieurs saisons prolifiques dans le championnat de France. Désormais en Italie, Jonathan David a choisi de rejoindre la Juventus afin de franchir un nouveau cap dans sa carrière, après avoir attiré l’attention de plusieurs clubs européens.
La Juventus ouvert à un départ de Jonathan David
L’adaptation au football italien s’est toutefois révélée plus compliquée que prévu pour l’ancien buteur lillois. Depuis le début de la saison, Jonathan David affiche un bilan de sept buts et cinq passes décisives en trente-huit apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot turinois.
Malgré ces statistiques honorables, la presse sportive italienne évoque régulièrement une intégration encore incomplète dans le collectif de la Juventus. Face à cette situation, les dirigeants du club turinois ne fermeraient pas totalement la porte à un départ lors du prochain mercato estival si une offre jugée satisfaisante venait à se présenter.
Jonathan David trop cher pour l’OL ?
Du côté de Lyon, plusieurs éléments expliquent l’intérêt porté à ce dossier. Jonathan David possède en effet une solide expérience du championnat français, où il s’était imposé comme l’un des attaquants les plus réguliers de Ligue 1 lors de son passage à Lille. Autre facteur important, l’attaquant canadien connaît déjà bien l’entraîneur Paulo Fonseca, avec lequel il avait travaillé dans le Nord. Cette relation professionnelle pourrait constituer un argument favorable dans l’hypothèse d’un éventuel rapprochement entre le club rhodanien et Jonathan David.
Malgré cet intérêt sportif, la concrétisation d’une telle opération reste loin d’être évidente pour le club rhodanien. Selon les estimations la presse transalpine, la Juventus pourrait réclamer une indemnité de transfert comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour envisager un départ de Jonathan David.
À cela s’ajoute également la question salariale, puisque Jonathan David disposerait d’un contrat courant jusqu’en 2030 avec un salaire annuel estimé autour de 11 millions d’euros. Un montant difficilement compatible avec la politique salariale actuelle de l’Olympique Lyonnais. Dans ces conditions, seule une baisse significative des exigences financières ou un montage spécifique pourrait permettre d’envisager sérieusement ce dossier lors du prochain mercato.