Mercato : Joel Ordóñez est arrivé à Paris… en attendant sa signature avec le PSG ?

Une simple photo suffit parfois à alimenter tout un feuilleton mercato. Sur son compte Instagram, Joel Ordóñez a publié un cliché où on l’aperçoit à proximité de la Tour Eiffel. Cette publication n’est évidemment pas passée inaperçue. Très vite, les spéculations ont pris de l’ampleur autour d’un possible rapprochement avec le Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs informations relayées notamment par Paris Team ou encore Média Foot, le club parisien suit de près le défenseur central du Club Bruges. À seulement 21 ans, l’international équatorien s’impose déjà comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat belge.

Pour convaincre Bruges de céder son joueur, la direction parisienne pourrait envisager une offre avoisinant les 40 millions d’euros, bonus inclus.