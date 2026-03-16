Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, pourtant certains dossiers s’animent déjà en coulisses. Ces derniers jours, un détail capté sur les réseaux sociaux a attiré l’attention des observateurs. Le défenseur équatorien Joel Ordóñez a été aperçu à Paris, ce qui a immédiatement relancé les discussions autour d’un possible transfert vers le Paris Saint-Germain.
Mercato : Joel Ordóñez est arrivé à Paris… en attendant sa signature avec le PSG ?
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Une présence à Paris qui intrigue
Une simple photo suffit parfois à alimenter tout un feuilleton mercato. Sur son compte Instagram, Joel Ordóñez a publié un cliché où on l’aperçoit à proximité de la Tour Eiffel. Cette publication n’est évidemment pas passée inaperçue. Très vite, les spéculations ont pris de l’ampleur autour d’un possible rapprochement avec le Paris Saint-Germain.
Selon plusieurs informations relayées notamment par Paris Team ou encore Média Foot, le club parisien suit de près le défenseur central du Club Bruges. À seulement 21 ans, l’international équatorien s’impose déjà comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat belge.
Pour convaincre Bruges de céder son joueur, la direction parisienne pourrait envisager une offre avoisinant les 40 millions d’euros, bonus inclus.
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Un joueur déjà convoité par Marseille
Le nom de Joel Ordóñez ne circule pas pour la première fois dans l’Hexagone. Lors du dernier mercato estival, le défenseur figurait déjà dans la liste des priorités de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen cherchait alors à renforcer son arrière-garde. Finalement, l’opération n’a pas abouti et le joueur est resté en Belgique.
Depuis, sa progression se poursuit avec régularité sous les couleurs du Club Bruges. Arrivé en 2022 en provenance d’Independiente del Valle, le défenseur s’est rapidement imposé dans l’effectif grâce à son impact physique, sa qualité dans les duels et une relance propre.
Ses prestations ont logiquement attiré plusieurs clubs européens, dont ceux anglais. Mais aujourd’hui, Paris semble occuper la pole position.
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Une charnière équatorienne possible à Paris
Si le transfert se concrétise, Joel Ordóñez pourrait retrouver un compatriote déjà bien installé au club : Willian Pacho. Le défenseur équatorien s’est rapidement affirmé comme un élément clé du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2024. Il a notamment contribué au sacre du club en Ligue des champions de l’UEFA.
L’idée d’une charnière centrale composée de deux internationaux équatoriens attire déjà la curiosité des supporters parisiens.
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Le PSG prépare l’avenir en défense
Ce possible recrutement correspond également à la stratégie sportive du club. Le Paris Saint-Germain souhaite continuer à rajeunir son effectif tout en préparant la suite.
Dans cette optique, la direction anticipe déjà l’évolution de la défense centrale et l’avenir de Marquinhos. Le capitaine parisien approche d’une nouvelle phase de sa carrière.
Le profil de Joel Ordóñez correspond ainsi à un projet à long terme : un défenseur jeune, puissant, avec un potentiel important pour les prochaines saisons.