Mercato : en attendant le grand ménage, l’OM fonce sur un attaquant français

L’Olympique de Marseille garde encore un objectif majeur en championnat. L’équipe dirigée par Habib Beye vise toujours la troisième place de Ligue 1.

Toutefois, la récente élimination en quart de finale de la Coupe de France face au Toulouse FC a laissé des traces. Cette défaite au Vélodrome a refroidi l’enthousiasme des supporters et a renforcé l’idée d’un renouvellement important de l’effectif.

Selon les informations du quotidien L'Équipe, quatre départs seraient déjà programmés pour la fin de la saison. Cinq autres situations restent en suspens. Le cas de Mason Greenwood alimente également les discussions, plusieurs clubs du Golfe montrant un intérêt.