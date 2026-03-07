À Marseille, la saison n’a pas encore livré son verdict. Pourtant, les dirigeants travaillent déjà sur la prochaine reconstruction de l’effectif. Plusieurs départs semblent inévitables et certaines pistes émergent déjà pour préparer l’avenir. Parmi elles, un jeune attaquant français qui évolue actuellement en Allemagne.
Mercato : en attendant le grand ménage, l’OM fonce sur un attaquant français
- AFP
Une fin de saison décisive pour Marseille
L’Olympique de Marseille garde encore un objectif majeur en championnat. L’équipe dirigée par Habib Beye vise toujours la troisième place de Ligue 1.
Toutefois, la récente élimination en quart de finale de la Coupe de France face au Toulouse FC a laissé des traces. Cette défaite au Vélodrome a refroidi l’enthousiasme des supporters et a renforcé l’idée d’un renouvellement important de l’effectif.
Selon les informations du quotidien L'Équipe, quatre départs seraient déjà programmés pour la fin de la saison. Cinq autres situations restent en suspens. Le cas de Mason Greenwood alimente également les discussions, plusieurs clubs du Golfe montrant un intérêt.
- AFP
Plusieurs mouvements attendus dans l’attaque
Dans ce contexte, l’OM prépare déjà l’après. Certains joueurs devraient poursuivre l’aventure. Les dirigeants comptent notamment sur Igor Paixão ou Amine Gouiri pour la saison prochaine.
En revanche, d’autres éléments ne semblent plus entrer dans les plans. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter la cité phocéenne. Même tendance pour Ethan Nwaneri, actuellement prêté par Arsenal FC.
Afin de combler ce possible départ, les recruteurs marseillais scrutent désormais le championnat allemand.
- Getty Images
Jean-Mattéo Bahoya dans le viseur
D’après le média allemand Fussballdaten, relayé par Top Mercato, Marseille suit avec attention Jean‑Mattéo Bahoya. Le jeune joueur français de 20 ans évolue actuellement à l’Eintracht Francfort.
Cette saison, l’attaquant affiche des statistiques intéressantes avec quatre buts et trois passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues.
Bahoya évolue principalement sur l’aile gauche. Sa vitesse et sa capacité à éliminer séduisent les observateurs. Le joueur peut également occuper un rôle de milieu offensif axial, voire jouer plus près du but.
Dans l’hypothèse où Igor Paixão resterait à Marseille, l’attaquant français pourrait alors occuper une position plus centrale dans l’animation offensive.
- Getty Images
Une opération estimée entre 40 et 45 millions d’euros
Le dossier reste toutefois complexe. Le média allemand explique que l’AS Monaco considère le joueur comme une « cible prioritaire » pour le prochain mercato.
D’autres clubs suivent également la situation. En Allemagne, le Bayer Leverkusen surveille son évolution. En Angleterre, Brighton & Hove Albion s’intéresse aussi à son profil.
Sous contrat avec Francfort jusqu’en juin 2029, Jean-Mattéo Bahoya ne quittera pas facilement la Bundesliga. Le club allemand réclamerait entre 40 et 45 millions d’euros pour envisager une vente.
Un montant élevé pour Marseille. Une grosse vente, notamment celle de Mason Greenwood, pourrait toutefois modifier l’équation financière.