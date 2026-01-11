Mercato, Chelsea veut dépouiller à nouveau Strasbourg

Le départ de Liam Rosenior vers Londres a agi comme un catalyseur. Du côté des supporters strasbourgeois, la colère est montée d’un cran, au point de provoquer une prise de position publique particulièrement virulente. « Le transfert de Liam Rosenior marque une étape supplémentaire, humiliante, dans l’asservissement du Racing à Chelsea (…) Chaque contorsion supplémentaire de Marc Keller, chaque minute de plus passée à la tête du club est une insulte au formidable travail réalisé avant 2023. Ce qui avait été vu par beaucoup comme une outrance en septembre dernier ressemble de plus en plus à un conseil avisé : il faut partir. Maintenant », a lancé cette semaine la Fédération des supporters de Strasbourg.

Face à cette fronde, le président du Racing a tenté d’apaiser les tensions. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Marc Keller a assumé ses choix et défendu la stratégie mise en place avec le consortium BlueCo. « Je ne fais sans doute pas tout bien mais je le répète : je ne regrette pas mes choix (sur la multipropriété). Et je voudrais qu’on retrouve une Meinau unie. Il y a la multipropriété mais notre responsabilité était de transformer ça en opportunité avec un nouvel entraîneur », a-t-il expliqué, sans pour autant dissiper toutes les inquiétudes.