La fracture semble désormais profonde. Depuis plusieurs semaines, le Racing Club de Strasbourg vit une période de turbulences marquée par des choix stratégiques contestés et une relation de plus en plus déséquilibrée avec son partenaire londonien. Dans un climat déjà électrique autour de la multipropriété, une nouvelle décision en préparation pourrait raviver les tensions et donner l’impression que Chelsea continue de dicter sa loi, quitte à affaiblir encore un peu plus le club alsacien.
Mercato, Chelsea veut dépouiller à nouveau Strasbourg
- Getty Images Sport
Un climat délétère entre Chelsea et Strasbourg
Le départ de Liam Rosenior vers Londres a agi comme un catalyseur. Du côté des supporters strasbourgeois, la colère est montée d’un cran, au point de provoquer une prise de position publique particulièrement virulente. « Le transfert de Liam Rosenior marque une étape supplémentaire, humiliante, dans l’asservissement du Racing à Chelsea (…) Chaque contorsion supplémentaire de Marc Keller, chaque minute de plus passée à la tête du club est une insulte au formidable travail réalisé avant 2023. Ce qui avait été vu par beaucoup comme une outrance en septembre dernier ressemble de plus en plus à un conseil avisé : il faut partir. Maintenant », a lancé cette semaine la Fédération des supporters de Strasbourg.
Face à cette fronde, le président du Racing a tenté d’apaiser les tensions. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Marc Keller a assumé ses choix et défendu la stratégie mise en place avec le consortium BlueCo. « Je ne fais sans doute pas tout bien mais je le répète : je ne regrette pas mes choix (sur la multipropriété). Et je voudrais qu’on retrouve une Meinau unie. Il y a la multipropriété mais notre responsabilité était de transformer ça en opportunité avec un nouvel entraîneur », a-t-il expliqué, sans pour autant dissiper toutes les inquiétudes.
- AFP
Chelsea veut rompre le prêt de Kendry Paez
Dans ce contexte déjà tendu, une information venue d’Amérique du Sud est venue jeter de l’huile sur le feu. Selon le quotidien Olé repris par Foot Mercato, Chelsea envisagerait de mettre fin de manière anticipée à un prêt en cours du côté de Strasbourg. Le club londonien ne serait pas convaincu par l’évolution de Kendry Paez, arrivé l’été dernier en Alsace et encore loin des attentes placées en lui.
À seulement 18 ans, Kendry Paez peine à trouver sa place en Ligue 1. Avec 14 apparitions, dont seulement 4 titularisations, et un unique but inscrit, l’Équatorien occupe pour l’instant un rôle très secondaire. Toujours selon la presse sud-américaine, Chelsea s’inquiéterait également de certains aspects extrasportifs, évoquant des « soucis de comportement et d’attitude », au point de considérer que Strasbourg ne constitue plus l’environnement idéal pour la progression de Kendry Paez.
- AFP
Un avenir incertain pour Kendry Paez à la Meinau
L’arrivée de Gary O’Neil sur le banc strasbourgeois pourrait toutefois rebattre les cartes. En interne, certains estiment que le changement d’entraîneur peut offrir un nouveau cadre et relancer Kendry Paez dans une dynamique plus favorable. Mais le temps presse. Si la situation sportive du jeune milieu offensif reste inchangée d’ici la fin du mois, Chelsea serait prêt à « couper court à l’aventure alsacienne », selon les mêmes sources.
Certes, Kendry Paez n’est pas aujourd’hui un élément majeur de l’effectif du RC de Strasbourg. Mais son profil et son potentiel laissent penser qu’une adaptation réussie aurait pu en faire un atout précieux à moyen terme. Une décision unilatérale de Chelsea renforcerait toutefois le sentiment, déjà très présent chez les supporters, que le club alsacien subit davantage qu’il ne choisit dans cette relation de multipropriété, au risque d’y perdre encore un peu plus de son autonomie sportive.