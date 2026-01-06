"Le Professeur" débarque à Londres : génie tactique pour les Blues, traître pour le Racing ?

Il y a un sentiment de nostalgie à voir Chelsea virer un entraîneur pour en chercher un autre dans l'urgence. Mais cette fois, la cible n'est pas un grand nom européen, c'est le coach de la filiale. En nommant Liam Rosenior, BlueCo confirme que Chelsea n'est plus le club de Roman Abramovich, prêt à tout pour gagner tout de suite, mais une entité focalisée sur le développement à long terme de ses "actifs".

Pour les fans anglais, Rosenior est un ancien défenseur de Premier League devenu un jeune coach prometteur à Derby et Hull. Pour les Strasbourgeois, c'est l'homme qui a donné une identité au Racing avant de l'abandonner sur ordre de la maison-mère. Ce transfert interne brutal confirme les craintes des supporters alsaciens : leur club n'est qu'un laboratoire pour Chelsea. Mais au-delà de la polémique, que peut apporter vraiment Rosenior aux Blues ?