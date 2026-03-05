Getty
« Que de bonnes nouvelles » - Alvaro Arbeloa fait le point sur la blessure de Kylian Mbappé avant le match décisif de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City
Des signes positifs pour Mbappé
Le manager madrilène Arbeloa a tenu à apaiser les inquiétudes concernant la disponibilité de Mbappé, qualifiant les derniers rapports médicaux de « bonnes nouvelles ». La star française est actuellement indisponible en raison d'une entorse au genou gauche, un problème qui l'avait déjà gêné plus tôt cette année.
Le club a récemment confirmé un plan de traitement conservateur pour le vainqueur de la Coupe du monde, évitant ainsi le recours à une intervention chirurgicale invasive. La date de son retour reste incertaine, le personnel médical surveillant sa réaction à l'augmentation de la charge de travail, bien que l'entourage de Mbappé soit apparemment mécontent des suggestions selon lesquelles Madrid tenterait de le faire revenir précipitamment pour affronter City.
Garder un œil sur l'état de santé de Mbappé
Concernant l'état actuel de Mbappé, Arbeloa a expliqué que l'attaquant se remettait bien de sa blessure. Cité par le site officiel du club, il a déclaré : « Bien sûr, je parle à [Mbappé] tous les jours. Tout est sous contrôle, il va mieux chaque jour. J'ai dit que c'était un processus où nous allions avancer jour après jour en fonction de ses sensations. Pour l'instant, tout va bien. »
La course contre la montre
Madrid entre dans une période cruciale de la saison qui mettra à l'épreuve la profondeur de l'effectif d'Arbeloa. La principale préoccupation concerne la capacité de Mbappé à mener l'attaque lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'équipe de Pep Guardiola, un match crucial pour les ambitions européennes du club.
Selon le reportage de Cadena SER, Mbappé et ses proches s'inquiètent de voir Madrid tenter de précipiter le retour de l'attaquant, une décision qui pourrait entraîner un revers à long terme et compromettre sa participation à la Coupe du monde. Le match retour des huitièmes de finale étant prévu le 17 mars à Manchester, chaque séance d'entraînement est considérée comme une étape cruciale vers le retour à la pleine forme.
La route vers Manchester
Pour l'instant, les Blancos vont continuer à se battre sans leur meilleur buteur. De plus, ils ont une série de matchs cruciaux à disputer avant le match retour à Manchester le 17 mars, date à laquelle ils devraient compter sur le retour de Mbappé, en fonction de l'évolution de sa convalescence.
L'équipe d'Arbeloa affrontera le Celta Vigo en Liga ce week-end, dans l'espoir de rattraper Barcelone. Après deux défaites consécutives en championnat, Madrid compte désormais quatre points de retard sur le Blaugrana, leader du classement.
