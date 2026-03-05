« Que de bonnes nouvelles » - Alvaro Arbeloa fait le point sur la blessure de Kylian Mbappé avant le match décisif de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City

Le manager madrilène Arbeloa a tenu à apaiser les inquiétudes concernant la disponibilité de Mbappé, qualifiant les derniers rapports médicaux de « bonnes nouvelles ». La star française est actuellement indisponible en raison d'une entorse au genou gauche, un problème qui l'avait déjà gêné plus tôt cette année.

Le club a récemment confirmé un plan de traitement conservateur pour le vainqueur de la Coupe du monde, évitant ainsi le recours à une intervention chirurgicale invasive. La date de son retour reste incertaine, le personnel médical surveillant sa réaction à l'augmentation de la charge de travail, bien que l'entourage de Mbappé soit apparemment mécontent des suggestions selon lesquelles Madrid tenterait de le faire revenir précipitamment pour affronter City.