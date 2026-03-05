Mbappé a connu une nouvelle saison prolifique au Santiago Bernabeu, s'imposant comme le joueur le plus décisif de l'effectif actuel du Real Madrid. Avec un total incroyable de 38 buts toutes compétitions confondues, l'ancienne star du Paris Saint-Germain a consolidé son statut de meilleur buteur du club. Cependant, une blessure importante menace désormais de compromettre la saison du joueur de 27 ans.

L'international français a manqué la défaite du Real contre Osasuna en février, initialement qualifiée de « entorse au genou gauche ». Mais des rapports ultérieurs ont suggéré que la blessure pourrait être plus grave, avec la crainte d'une déchirure partielle du ligament croisé postérieur. Si le club reste publiquement optimiste quant au retour de son joueur vedette pour le match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, la réalité médicale suggère un dangereux équilibre entre la gloire et la santé à long terme.