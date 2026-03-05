Getty
Kylian Mbappé reçoit un avertissement de la part de Luis Figo, légende du Real Madrid, selon lequel « les sacrifices ont un prix », alors qu'il est en proie à des blessures
Une blessure plane sur Mbappé
Mbappé a connu une nouvelle saison prolifique au Santiago Bernabeu, s'imposant comme le joueur le plus décisif de l'effectif actuel du Real Madrid. Avec un total incroyable de 38 buts toutes compétitions confondues, l'ancienne star du Paris Saint-Germain a consolidé son statut de meilleur buteur du club. Cependant, une blessure importante menace désormais de compromettre la saison du joueur de 27 ans.
L'international français a manqué la défaite du Real contre Osasuna en février, initialement qualifiée de « entorse au genou gauche ». Mais des rapports ultérieurs ont suggéré que la blessure pourrait être plus grave, avec la crainte d'une déchirure partielle du ligament croisé postérieur. Si le club reste publiquement optimiste quant au retour de son joueur vedette pour le match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, la réalité médicale suggère un dangereux équilibre entre la gloire et la santé à long terme.
Figo revient sur ses erreurs en matière de blessures corporelles
La situation a incité l'icône du Real Madrid, Figo, à intervenir, lançant un avertissement sévère basé sur sa propre carrière légendaire dans la capitale espagnole. S'exprimant en tant qu'ambassadeur de Betfair, le grand joueur portugais a souligné que la décision finale doit reposer sur le sentiment intérieur du joueur plutôt que sur la pression extérieure qui l'incite à performer sur la plus grande scène. Figo a suggéré que se précipiter pour revenir sur le terrain a souvent un prix élevé que les joueurs ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard.
« La blessure de Mbappé est vraiment une question de perception personnelle, de ce que le joueur ressent vraiment. Peut-il prendre le risque ou non, et si en prenant ce risque, il risque de subir des conséquences plus graves... Dans mon cas, à certaines occasions, je me suis poussé à bout et cela ne s'est pas très bien passé, mais c'était toujours parce que je voulais être présent sur le terrain... Après coup, ces sacrifices ont des conséquences », a déclaré Figo, selon Mundo Deportivo.
La salle médicale de Madrid reste bondée
Cet avertissement arrive à un moment délicat pour le Real, qui a vu son effectif décimé par une série de blessures très médiatisées. Contrairement aux campagnes précédentes, où les problèmes physiques étaient gérables, la saison actuelle a été marquée par les absences prolongées de Dani Carvajal et Eder Militao, tandis que Rodrygo Goes a récemment subi une blessure au ligament croisé antérieur et au ménisque qui a mis fin à sa saison. La fréquence de ces blessures graves a conduit à un examen minutieux de la préparation physique du club et de la charge de travail impressionnante imposée aux stars de l'équipe.
Malgré la liste impressionnante des blessés, l'entraîneur Alvaro Arbeloa a tenté de rester positif concernant son attaquant vedette. Il a récemment indiqué que Mbappé pourrait potentiellement revenir à la mi-mars, ce qui lui permettrait d'être disponible pour la fin de la saison. Cependant, toute rechute potentielle mettrait non seulement fin à sa campagne nationale, mais pourrait également compromettre sa participation à la Coupe du monde 2026, mettant ainsi le club et le pays en état d'alerte.
Et ensuite ?
La nature récurrente de ces blessures a contraint le club à répondre aux inquiétudes croissantes des supporters concernant l'efficacité de son service médical. Avec des stars comme Jude Bellingham qui ont également besoin de soins spécialisés, la direction du club a dû intervenir pour gérer le bien-être des joueurs. Afin de mettre fin aux spéculations sur des tensions internes, Arbeloa a précisé que le recours à une expertise externe était une mesure proactive prise par l'institution afin de garantir les meilleurs soins possibles à ses principaux atouts.
Pour l'instant, tous les regards restent tournés vers le genou de Mbappé, les supporters madrilènes attendant de voir si leur star tiendra compte des avertissements des légendes qui l'ont précédé. Le Real devra à nouveau se passer de son joueur vedette lors de son déplacement à Celta Vigo pour son prochain match de Liga vendredi soir.
