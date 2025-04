Martinelli, le facteur X d’Arsenal pour éliminer le PSG ?

Le Brésilien retrouve enfin son niveau au meilleur moment : Paris est prévenu, Martinelli pourrait bien être le facteur X d’Arsenal.

« C'est une pépite comme on en voit une par génération, un attaquant incroyable. Il est vraiment phénoménal. » Voilà comment Jürgen Klopp décrivait Gabriel Martinelli après avoir vu le jeune Brésilien de 18 ans inscrire un doublé face à Liverpool lors d’un 16e de finale de Coupe de la Ligue en 2019-2020. « Il est si jeune, mais déjà si mature. C’est une vraie menace. Je ne voulais pas lui mettre de pression inutile, mais j’adore les bons joueurs, et c’en est un, clairement. »

Malgré ses précautions, l’éloge du coach allemand a bien posé un lourd sac à dos sur les épaules de Martinelli. Avant cette rencontre, les attentes étaient mesurées autour de l’ailier, arrivé cet été-là pour seulement 8 millions d’euros en provenance du modeste club brésilien d’Ituano. Mais le compliment d’un des meilleurs entraîneurs du monde a instantanément propulsé son nom sur le devant de la scène.

Et la suite semblait lui donner raison : Martinelli est rapidement devenu un titulaire régulier à l’Emirates Stadium, et l’un des éléments-clés d’Arsenal lors de la saison 2022-2023, lorsque les Gunners ont frôlé le titre de Premier League. Sa fougue, sa vitesse et son imprévisibilité posaient d’immenses problèmes aux défenses adverses, et beaucoup pensaient alors que Klopp avait vu juste.

Mais aujourd’hui, force est de constater que sa trajectoire s’est quelque peu enrayée. À 23 ans, Martinelli semble avoir perdu, par moments, cette insouciance et cette audace qui faisaient sa force. Certains rapports évoquent même un possible départ cet été, si une belle offre venait à se présenter.

Pourtant, le talent du Brésilien n’a pas disparu comme par magie, à la manière de Charles Barkley et ses coéquipiers dans Space Jam après l’attaque des aliens. Non, Martinelli est toujours capable de faire basculer un match. Et il vient tout juste de le rappeler à tout le monde – y compris à son futur adversaire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain – avec des prestations de haut vol, en championnat comme en Europe.