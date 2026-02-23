L’été prochain pourrait marquer un tournant offensif majeur du côté de Barcelone. Alors que Marcus Rashford, prêté cette saison par Manchester United, a globalement convaincu sur le terrain, son avenir demeure incertain en interne. Entre contraintes financières et divergences stratégiques, la direction catalane étudie plusieurs scénarios. Et dans l’ombre, un profil plus jeune, évoluant en Ligue 1, suscite un intérêt grandissant. Le dossier pourrait rapidement s’accélérer, surtout à l’approche d’un contexte institutionnel décisif pour le club blaugrana.
Marcus Rashford out, le Barça fonce sur une pépite de l’OL
- AFP
Marcus Rashford ne fait pas l’unanimité au Barça
Arrivé l’été dernier au Barça, Marcus Rashford n’était pas la priorité initiale du recrutement offensif. Pourtant, l’international anglais s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. Utilisé comme joker de luxe, Marcus Rashford a compilé 9 buts et 9 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues, dont 17 titularisations en Liga et en Ligue des champions.
Malgré ce bilan solide, la question de son avenir divise les décideurs. L’option d’achat fixée à 30 millions d’euros représente un investissement conséquent dans un contexte économique toujours fragile. Selon les informations rapportées par le quotidien catalan Sport, certains dirigeants souhaitent conserver Marcus Rashford, tandis que d’autres estiment que le montant demandé reste élevé au regard des priorités budgétaires actuelles. Les élections présidentielles prévues le 15 mars pourraient d’ailleurs influencer la décision finale.
- AFP
Le Barça s’intéresse à Malick Fofana
Dans cette réflexion stratégique, un nom revient avec insistance : Malick Fofana. L’ailier de l’Olympique Lyonnais, âgé de 20 ans, est suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement catalane. Selon Sport, Malick Fofana représente une menace sérieuse pour l’avenir de Marcus Rashford au Barça. Son profil explosif et sa marge de progression séduisent les observateurs du club.
Malick Fofana, actuellement freiné par une blessure à la cheville depuis le mois d’octobre, conserverait une cote élevée sur le marché. Le montant évoqué tournerait également autour de 30 millions d’euros, soit une somme comparable à celle exigée pour Marcus Rashford. Toutefois, l’âge et le potentiel de Malick Fofana constituent des arguments de poids en faveur d’un investissement tourné vers l’avenir.
- AFP
Malick Fofana, un choix judicieux pour le Barça ?
Sur le plan financier, miser sur Malick Fofana pourrait être perçu comme une opération plus rationnelle à long terme. L’international belge, encore en phase de développement, offrirait une perspective de valorisation supérieure, contrairement à Marcus Rashford dont la valeur dépend davantage de performances immédiates. Selon Foot Mercato qui cite Sport, la direction sportive évalue actuellement ces deux options avec attention.
Le futur président du FC Barcelone jouera également un rôle déterminant dans cette décision. En cas de changement de gouvernance après le scrutin du 15 mars, la stratégie de recrutement pourrait être réorientée. D’ici là, Marcus Rashford continue de défendre sa place sur le terrain, tandis que Malick Fofana reste en embuscade. Le mercato estival s’annonce donc décisif pour l’avenir offensif du club catalan.