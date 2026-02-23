Marcus Rashford out, le Barça fonce sur une pépite de l’OL

Dans cette réflexion stratégique, un nom revient avec insistance : Malick Fofana. L’ailier de l’Olympique Lyonnais, âgé de 20 ans, est suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement catalane. Selon Sport, Malick Fofana représente une menace sérieuse pour l’avenir de Marcus Rashford au Barça. Son profil explosif et sa marge de progression séduisent les observateurs du club.

Malick Fofana, actuellement freiné par une blessure à la cheville depuis le mois d’octobre, conserverait une cote élevée sur le marché. Le montant évoqué tournerait également autour de 30 millions d’euros, soit une somme comparable à celle exigée pour Marcus Rashford. Toutefois, l’âge et le potentiel de Malick Fofana constituent des arguments de poids en faveur d’un investissement tourné vers l’avenir.