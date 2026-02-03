Marcus Rashford, la grosse décision

L'ailier est actuellement prêté au FC Barcelone, qui dispose d'une option d'achat de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars). Michael Carrick souhaiterait récupérer Rashford s'il était nommé entraîneur permanent, mais cela ne suffit pas à convaincre le joueur de revenir.

Selon le Daily Mirror, Rashford n'a aucune envie de retourner à United cet été et espère signer dans un nouveau club avant la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le FC Barcelone a la possibilité d'acheter définitivement le joueur cet été, et il aurait fait savoir au club catalan qu'il souhaite rester. Il serait même prêt à renégocier son contrat actuel pour faciliter son transfert définitif.

Rashford a déclaré à propos de ses espoirs pour l'avenir : « Ce que je veux, c'est rester au Barça. C'est l'objectif ultime, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'entraîne dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le but, c'est de gagner. Le Barça est un club immense et fantastique, bâti pour remporter des titres.»

Interrogé sur ses premières impressions de la ville et son intégration à Barcelone, l'attaquant polyvalent a ajouté : « Je m'intègre très bien au club et à la ville. Dès mon arrivée, je me suis senti très bien accueilli.

« Pour moi, la raison de ma présence ici est d'aider l'équipe à gagner des trophées ; la saison dernière a été fantastique, mais la vie va très vite, les choses changent, et l'objectif est de réitérer ces succès. Je suis totalement concentré là-dessus. Tout se passe à merveille avec le staff et mes coéquipiers ; Je n'ai rien à redire.

Selon le rapport, Rashford a acheté un appartement dans un quartier huppé de la ville, tout en restant un membre clé de l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel. Cette saison, l'Anglais a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives.

Le sélectionneur Hansi Flick a exprimé son espoir que Rashford continue sur sa lancée, déclarant aux journalistes : « Je pense qu'il a un énorme potentiel. On se concentre toujours sur les buts, la dernière passe… car il y a toujours une marge de progression. Mais avec sa vitesse et sa technique, il peut nous apporter bien plus. Je suis ravi, mais il a un potentiel encore bien plus grand.

« C'est une question de mentalité, d'attitude à l'entraînement… C'est ce que nous voulons voir. » Toujours soucieux de s'améliorer.

Son contrat avec Manchester United court jusqu'en juin 2028, mais il ne semble pas souhaiter retourner en Angleterre.