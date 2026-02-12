Marcus Rashford, la bataille ne fait que commencer

Les Catalans ont été impressionnés par l'ailier, auteur de 10 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Rashford a rejoint le Barça en août dernier, après l'échec du transfert de Nico Williams pour le deuxième été consécutif. Il s'est épanoui dans le football espagnol, malgré un rôle de doublure derrière Raphinha ces derniers mois, et a lui-même exprimé son désir de s'y installer définitivement.

Manchester United, désormais entraîné par Michael Carrick, accueillerait avec plaisir le retour de Rashford à Old Trafford en fin de saison, mais étant donné que ni le FC Barcelone ni le joueur ne souhaitent un tel retour, il est peu probable que cela se concrétise. Le club catalan a donc adopté une position inflexible.

Selon Sport, Manchester United a informé le FC Barcelone qu'il ne négocierait pas le prix de Rashford à la baisse. Un accord ne sera donc possible que si le leader de la Liga décide de lever l'option d'achat de 30 millions d'euros.

Le FC Barcelone souhaiterait revoir à la baisse le prix de Rashford, cherchant à économiser le moindre centime face à ses difficultés financières actuelles, mais la position de Manchester United est claire. Ce n'est pas un obstacle insurmontable pour les Catalans, qui seraient prêts à débourser les 30 millions d'euros si cela s'avère nécessaire – ce qui est fort probable.

Il semble en effet probable que Rashford, forfait pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid en raison d'une légère blessure au genou, reste en Catalogne au-delà de l'été, ce qui serait une excellente nouvelle pour toutes les parties concernées. Mais pour l'instant, sa priorité est de terminer la saison en beauté.