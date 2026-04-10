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Marcelo, figure emblématique du Real Madrid, considère Lionel Messi comme son adversaire le plus redoutable, devant Cristiano Ronaldo
Le grand rival du Clásico
Peu de joueurs sont mieux placés que Marcelo pour juger les deux plus grands footballeurs de leur génération. Le latéral gauche brésilien a passé 15 ans au Real Madrid, ce qui l’a placé au cœur de la rivalité la plus intense de l’ère moderne. Alors qu’il a partagé le même flanc et le même palmarès avec Ronaldo entre 2009 et 2018, ses saisons en championnat ont souvent été marquées par le cauchemar que représentait la tâche de marquer Messi lors des affrontements du Clásico.
Interrogé récemment par RomarioTV, le latéral de 37 ans n’a pas hésité : « Messi était plus difficile à contenir. Il est exceptionnel, au point que je me sens encore aujourd’hui comme si je le cherchais sur le terrain. » Messi comprend parfaitement chaque position sur le terrain. Il anticipe la trajectoire du porteur du ballon, choisit déjà où se projeter, où se démarquer. Il est, à mes yeux, vraiment extraordinaire. »
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Une relation complexe avec CR7
Cette révélation surprend, car Marcelo et Ronaldo entretenaient un lien très fort au Bernabéu. Le duo formait un redoutable duo sur le flanc gauche et a remporté ensemble quatre Ligue des champions. Pourtant, leurs relations n’ont pas commencé sous les meilleurs auspices. Lors d’un match amical international entre le Brésil et le Portugal en 2008, les deux hommes ont failli en venir aux mains après une vive altercation sur le terrain. Lors de cette victoire 6-2 du Brésil, Ronaldo a asséné un coup de coude à Marcelo après un tacle appuyé, provoquant la réplique immédiate du latéral brésilien d’un coup de pied. L’attaquant portugais a alors saisie son futur coéquipier par le cou avant l’intervention des arbitres. Pourtant, quelques mois plus tard, le transfert de Ronaldo en Espagne a transformé ces anciens rivaux en inséparables.
Comparaison entre les cadors du ballon rond
Les chiffres de ces deux légendes continuent d’éblouir alors qu’ils approchent de la fin de leur carrière. Ronaldo demeure le meilleur buteur de l’histoire : il a récemment franchi le cap des 900 buts et totalise désormais 967 réalisations en club et en sélection. Messi l’a imité en mars en atteignant 900 buts, dont le dernier lors d’un match de la Coupe des champions de la CONCACAF sous les couleurs de l’Inter Miami.
Si Ronaldo conserve l’avantage au compteur total, les indicateurs détaillés penchent souvent en faveur du capitaine de l’Inter Miami : Messi affiche un ratio d’un but toutes les 104 minutes, contre 111 pour Ronaldo.
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Rêves de Coupe du monde et regrets de la finale
Au-delà de la rivalité personnelle, Marcelo a évoqué le seul trophée manquant à son palmarès parmi les 25 qu’il a remportés avec le Real Madrid. Malgré cinq Ligues des champions et six titres de champion d’Espagne, la Coupe du monde lui a échappé. Dans une confidence surprenante, le légendaire défenseur a révélé qu’il sacrifierait volontiers ses trophées européens pour goûter enfin à la gloire internationale avec la Seleção. Interrogé sur la possibilité d’échanger ses cinq médailles de la Ligue des champions contre un titre mondial, Marcelo a répondu sans détour : « Cette question est incroyable. Je vais être franc avec vous. Oui, je les échangerais. »
Retiré de la sélection, Marcelo laisse désormais Messi et Ronaldo, qui envisagent une dernière Coupe du monde en 2026 en Amérique du Nord, avec l’Argentin déterminé à défendre le titre conquis au Qatar en 2022.