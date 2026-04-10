Marcelo, figure emblématique du Real Madrid, considère Lionel Messi comme son adversaire le plus redoutable, devant Cristiano Ronaldo

Peu de joueurs sont mieux placés que Marcelo pour juger les deux plus grands footballeurs de leur génération. Le latéral gauche brésilien a passé 15 ans au Real Madrid, ce qui l’a placé au cœur de la rivalité la plus intense de l’ère moderne. Alors qu’il a partagé le même flanc et le même palmarès avec Ronaldo entre 2009 et 2018, ses saisons en championnat ont souvent été marquées par le cauchemar que représentait la tâche de marquer Messi lors des affrontements du Clásico.

Interrogé récemment par RomarioTV, le latéral de 37 ans n’a pas hésité : « Messi était plus difficile à contenir. Il est exceptionnel, au point que je me sens encore aujourd’hui comme si je le cherchais sur le terrain. » Messi comprend parfaitement chaque position sur le terrain. Il anticipe la trajectoire du porteur du ballon, choisit déjà où se projeter, où se démarquer. Il est, à mes yeux, vraiment extraordinaire. »