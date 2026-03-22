Lyon - Monaco, la réponse cinglante de Sébastien Pocognoli aux Lyonnais

Quelques heures après la victoire de l’ASM contre l’Olympique Lyonnais (2-1), Sébastien Pocognoli a tenu à calmer le jeu concernant l’arbitrage. Alors que les Gones dénonçaient un penalty accordé après une faute non sifflée en amont, le technicien monégasque a refusé d’alimenter la controverse. « Je n'ai rien à dire sur l'arbitrage et rien à dire de négatif », a-t-il affirmé avec sobriété face aux journalistes.

Dans un contexte où les Lyonnais ont multiplié les sorties médiatiques pour dénoncer une injustice,Sébastien Pocognoli a rappelé une ligne de conduite claire au sein de son club. « Nous, on n'a pas parlé de l'arbitrage, on ne le fait jamais depuis que je suis arrivé », a-t-il insisté, marquant ainsi une différence notable d’approche entre les deux camps.