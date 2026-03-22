Le choc entre Lyon et Monaco n’a pas seulement laissé des traces au classement. Au cœur des débats, une décision arbitrale contestée qui continue d’alimenter les tensions. Tandis que le camp lyonnais crie à l’injustice, la réaction monégasque ne s’est pas fait attendre. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a pris position avec fermeté, offrant une lecture bien différente de l’épisode qui agite la Ligue 1.
Lyon - Monaco, la réponse cinglante de Sébastien Pocognoli aux Lyonnais
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Sébastien Pocognoli refuse de s’attaquer à l’arbitrage
Quelques heures après la victoire de l’ASM contre l’Olympique Lyonnais (2-1), Sébastien Pocognoli a tenu à calmer le jeu concernant l’arbitrage. Alors que les Gones dénonçaient un penalty accordé après une faute non sifflée en amont, le technicien monégasque a refusé d’alimenter la controverse. « Je n'ai rien à dire sur l'arbitrage et rien à dire de négatif », a-t-il affirmé avec sobriété face aux journalistes.
Dans un contexte où les Lyonnais ont multiplié les sorties médiatiques pour dénoncer une injustice,Sébastien Pocognoli a rappelé une ligne de conduite claire au sein de son club. « Nous, on n'a pas parlé de l'arbitrage, on ne le fait jamais depuis que je suis arrivé », a-t-il insisté, marquant ainsi une différence notable d’approche entre les deux camps.
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Sébastien Pocognoli contredit l’OL pour les choix de François Letexier
Face à l’insistance des questions sur l’action litigieuse, Sébastien Pocognoli a toutefois reconnu ne pas disposer de tous les éléments pour juger. « Si l'Olympique lyonnais le fait, c'est qu'ils ont peut-être leurs raisons. Honnêtement, je n'ai pas vu la faute, il y a pénalty mais apparemment, il y a un tirage de maillot avant. » Une déclaration mesurée, loin des accusations portées côté rhodanien.
Poursuivant son analyse, Sébastien Pocognoli a également défendu la qualité globale de l’arbitrage lors de cette rencontre. « L'Olympique lyonnais fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. L'arbitrage a été bon car il a laissé beaucoup jouer. Mon carton rouge n'a rien à voir avec l'arbitrage. J'ai eu une réunion avec eux et la raison est l'altercation avec le banc opposé, avec l'analyste vidéo qui est venu me provoquer », conclut-il dans des propos rapportés par RMC Sport. Une sortie qui tranche avec la colère lyonnaise et qui confirme le fossé entre les deux interprétations.