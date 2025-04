A quelques mois du mercato estival, Luis Henrique et l’OM se sont apparemment résignés à se séparer l’été prochain.

L’aventure marseillaise de Luis Henrique touche à sa fin. Après des mois d’espoirs, de promesses et de déceptions, l’attaquant brésilien ne semble plus faire partie des plans à long terme de l’Olympique de Marseille. Un choix que le club n’hésitera pas à assumer, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Entre critiques de son entraîneur et intérêts venus de l’étranger, Luis Henrique est plus proche que jamais de faire ses valises.