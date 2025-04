Parme vs Inter

L’Inter Milan est passé à l’attaque pour Luis Henrique. Un coup dur en vue pour l’OM.

À quelques mois du mercato estival, les grandes manœuvres commencent déjà en coulisses. Et à Marseille, un dossier commence sérieusement à agiter les dirigeants : celui de Luis Henrique. Très convoité en Europe, l’ailier brésilien pourrait bien faire ses valises cet été. Et l’Inter Milan semble décidé à ne pas perdre de temps. Mais du côté de l’OM, on n’est pas prêt à céder à la première offre venue…