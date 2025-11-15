Ligue des Champions, l'UEFA épingle l'OM

La commission de discipline de l’UEFA a annoncé plusieurs sanctions visant l’OM à la suite du match de Ligue des Champions perdu contre l’Atalanta Bergame (0-1), le 5 novembre dernier. L’OM devra régler une amende de plus de 70.000 euros, dont près de la moitié liée à l’usage d’engins pyrotechniques dans le virage sud. Ce même virage, fief du Commando Ultra ’84, est frappé d’une fermeture avec sursis concernant sa partie basse. L’OM évoluera désormais sous observation stricte pendant deux ans, période durant laquelle le moindre débordement pourrait réactiver la sanction.

Dans un contexte déjà tendu, l’OM peut cependant relever une légère satisfaction : seule une portion précise du virage sud est concernée. L’OM a ainsi obtenu de l’UEFA une sectorisation de la sanction, une mesure rarement accordée. Selon les informations rapportées par RMC Sport, les autres motifs d’amende incluent l’utilisation d’un laser, des jets d’objets et des difficultés d’accès pour les équipes et officiels, autant d’éléments retenus contre l’OM dans le rapport disciplinaire.