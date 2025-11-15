Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions, l'UEFA épingle l'OM

L’UEFA a décidé de punir l’OM suite aux incidents lors du choc contre l’Atalanta en Ligue des Champions.

La dernière sortie européenne de l’Olympique de Marseille continue de faire parler, non pas pour le résultat sportif, mais pour les suites disciplinaires imposées par l’UEFA. Après la rencontre face à l’Atalanta Bergame, marquée par une défaite frustrante, les instances européennes ont statué sur plusieurs incidents impliquant les supporters et le staff du club phocéen. Entre sanctions financières, fermeture partielle avec sursis et suspension d’un membre du staff, l’OM se retrouve une nouvelle fois sous surveillance. 

