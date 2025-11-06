La sortie amère de Medhi Benatia sur l’arbitrage et sur l’OM après l’Atalanta

Mercredi soir au Vélodrome, l’OM pensait tenir un nul mérité face à une équipe d’Atalanta accrocheuse. Mais la fin de match a viré au cauchemar. À la 90ᵉ minute, une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang a été stoppée dans la surface par le bras du milieu brésilien Ederson. Ni l’arbitre ni la VAR n’ont jugé utile d’intervenir. Sur le contre immédiat, Lazar Samardzic a crucifié les Marseillais, scellant un revers lourd de conséquences.

Dans les travées du stade, Medhi Benatia ne décolérait pas. Sans hausser la voix, le directeur sportif a exprimé un sentiment de profonde injustice :

« Pour ma part, oui. C'est difficile à accepter. Ils disent que c'est une position naturelle (le bras décollé d'Ederson) mais je ne trouve pas que ce soit naturel d'avoir le bras comme ça. On voit Auba (Aubameyang) en train d'armer pour frapper, donc le bras change carrément la trajectoire du ballon. Tout ce qu'ils nous disent en début d'année quand ils font les réunions... Pour moi, il y avait tout ce qui devait amener à siffler ce penalty. Derrière, on prend le but qui nous tue donc c'était forcément une grosse responsabilité », a-t-il répondu après la question selon laquelle s’il a « le sentiment d'avoir été un peu volé ».

Un jugement clair et sans détour. L’ex-défenseur du Bayern Munich estime que son club a été lésé par une décision qui aurait pu tout changer.