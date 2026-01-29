L’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ne se limite pas à un simple revers sportif. Elle pèse aussi très lourd sur les finances du club phocéen, déjà fragilisées.
Ligue des champions : éliminé, l’OM perd une énorme fortune !
Bruges, une défaite sportive… et financière
L’OM espérait terminer la phase de ligue sur une note positive. Au lieu de cela, le lourd revers encaissé à Bruges (3-0) lors de la 8e journée a brutalement mis fin à l’aventure européenne. Un coup dur sur le terrain, mais aussi dans les comptes.
Dans un contexte de baisse des revenus liés aux droits TV en Ligue 1, chaque match de Ligue des champions représente une source de revenus capitale. Cette soirée ratée a donc coûté bien plus qu’une élimination.
Des primes UEFA qui s’envolent
Avec cette défaite, les joueurs de Roberto De Zerbi ont laissé filer la prime de victoire prévue par l’UEFA dans ce nouveau format à 36 équipes. Une victoire aurait rapporté 2,1 millions d’euros, un nul 700.000 euros. L’OM repart de Belgique sans rien.
Malgré tout, après huit journées, le club présidé par Pablo Longoria a tout de même sécurisé 28,69 millions d’euros liés à ses performances. Un montant non négligeable, mais bien inférieur aux attentes initiales.
Le bonus des barrages hors de portée
Autre manque à gagner immédiat : la dotation réservée aux clubs qualifiés pour les barrages. En sortant dès la phase de ligue, Marseille abandonne un bonus supplémentaire d’un million d’euros.
À cela s’ajoute un détail qui pèse lourd. La différence entre une 24e et une 25e place au classement final représente 275.000 euros. Une ligne de plus sur le relevé des pertes.
Une addition qui dépasse les 3 millions
Même si l’OM pourra compter sur les 18,6 millions d’euros versés à tous les participants, la fin prématurée du parcours européen laisse un goût amer.
En restant au pied des barrages, le club phocéen se prive aussi d’un scénario plus ambitieux. Une qualification pour les huitièmes aurait ouvert la porte à un chèque de 11 millions d’euros supplémentaires, sans parler de la billetterie face à un géant comme le Real Madrid ou l’Inter Milan.
Sans même aller aussi loin, l’élimination à Bruges entraîne déjà une perte sèche estimée à 3,375 millions d’euros. Un revers économique qui pourrait compter dans les choix à venir.