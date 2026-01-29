Ligue des champions : éliminé, l’OM perd une énorme fortune !

L’OM espérait terminer la phase de ligue sur une note positive. Au lieu de cela, le lourd revers encaissé à Bruges (3-0) lors de la 8e journée a brutalement mis fin à l’aventure européenne. Un coup dur sur le terrain, mais aussi dans les comptes.

Dans un contexte de baisse des revenus liés aux droits TV en Ligue 1, chaque match de Ligue des champions représente une source de revenus capitale. Cette soirée ratée a donc coûté bien plus qu’une élimination.