La phase de ligue de la Ligue des champions a refermé ses portes mercredi soir. Si le verdict sportif a parfois fait mal, notamment à Marseille, le bilan financier raconte une autre histoire, nettement plus souriante pour plusieurs clubs, dont l’OM.
Ligue des champions : le jackpot pour l’OM malgré une élimination cruelle
Une phase de ligue lucrative malgré les désillusions
Le nouveau format de la Ligue des champions commence déjà à produire ses effets. Après huit rencontres disputées par chacun des 36 clubs engagés, l’UEFA peut dresser un premier état des lieux financier. Et les chiffres donnent le vertige. En tête du classement, Arsenal s’impose aussi sur le plan économique, avec 59,74 millions d’euros déjà engrangés grâce à ses résultats sportifs.
Ce montant place les Gunners loin devant la concurrence immédiate. Bayern Munich, Liverpool ou encore Tottenham suivent, mais aucun ne dépasse le club londonien à l’issue de cette phase de ligue, conclue à la première place par les hommes de Mikel Arteta.
Un pilier financier encore absent des calculs
Les sommes annoncées restent pourtant partielles. Elles n’intègrent pas encore le pilier dit « valeur », instauré récemment par l’UEFA. Celui-ci repose sur un principe hybride, rappelé lors de sa création : « Le nouveau pilier 'valeur' est une combinaison des anciens piliers 'part de marché' (valeur du marché du pays) et 'coefficient' (coefficient individuel du club) ».
À lui seul, ce critère redistribuera 850 millions d’euros, soit près d’un tiers de l’enveloppe globale de 2,47 milliards d’euros prévue pour la saison. Autant dire que les gains définitifs grimperont encore dans les prochaines semaines.
Les clubs français bien servis financièrement
Côté tricolore, le PSG termine cette phase de ligue à la 11e place. Ses performances lui rapportent déjà 36,6 millions d’euros. Un montant conséquent, même si le club parisien espérait mieux sportivement. La saison passée, le futur vainqueur de la compétition avait encaissé 144,4 millions d’euros au total.
Monaco, encore en course via les barrages, affiche pour sa part 30,65 millions d’euros de gains. Mais c’est bien l’Olympique de Marseille qui attire l’attention. Malgré une élimination douloureuse, le club phocéen, classé 25e, a déjà sécurisé 28,69 millions d’euros. Un véritable bol d’air pour les finances marseillaises.
Une mécanique de primes bien huilée
Chaque club engagé a touché 18,62 millions d’euros, versés à parts égales au titre de la prime de participation. À cela s’ajoutent les bonus de performance : 2,1 millions d’euros pour une victoire, 700 000 euros pour un match nul.
Les sommes non distribuées, correspondant aux matchs nuls, ont ensuite été « alloués proportionnellement au classement de la phase de ligue ». Un mécanisme qui favorise mécaniquement les équipes les mieux placées.
Arsenal devant, Marseille loin… mais gagnant quand même
Le classement financier confirme l’écart entre les géants européens et le bas de tableau. Arsenal domine, Kaïrat Almaty ferme la marche avec 19,62 millions d’euros. Entre les deux, l’OM repart certes frustré sur le terrain, mais avec un jackpot qui change la donne. Une élimination, oui. Une catastrophe économique, certainement pas.