Ligue des champions : le jackpot pour l’OM malgré une élimination cruelle

Le nouveau format de la Ligue des champions commence déjà à produire ses effets. Après huit rencontres disputées par chacun des 36 clubs engagés, l’UEFA peut dresser un premier état des lieux financier. Et les chiffres donnent le vertige. En tête du classement, Arsenal s’impose aussi sur le plan économique, avec 59,74 millions d’euros déjà engrangés grâce à ses résultats sportifs.

Ce montant place les Gunners loin devant la concurrence immédiate. Bayern Munich, Liverpool ou encore Tottenham suivent, mais aucun ne dépasse le club londonien à l’issue de cette phase de ligue, conclue à la première place par les hommes de Mikel Arteta.