À la veille de la réception de Newcastle, ce mardi au Vélodrome pour la cinquième journée de la Ligue des Champions (21h), Christophe Dugarry a choisi de rappeler l’importance d’une exigence maximale pour l’Olympique de Marseille. Intervenant dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien champion du monde souligne que, malgré des résultats prometteurs, le club phocéen doit démontrer qu’il mérite sa place parmi les grandes équipes européennes. Pour Dugarry, la Ligue 1 n’est plus un argument suffisant et l’équipe de Roberto De Zerbi se doit de franchir un palier afin de convaincre sur la scène continentale.
Ligue des Champions, Christophe Dugarry met la pression à l'OM avant Newcastle
L’exigence de Christopher Dugarry avant OM - Newcastle
Christophe Dugarry observe avec attention le parcours récent de l’OM et n’hésite pas à pointer ce qu’il considère comme des limites. "Je ne peux pas dire que ça me plait si ça ne me plait pas. Après, on peut aussi mettre en avant ce qui m’a plu. Quand je vois l’OM face à l’Ajax (4-0), j’ai adoré. L’OM face à Paris (1-0), j’ai beaucoup aimé, même s’ils ont été chahutés. La première mi-temps face au Sporting (2-1), j’ai adoré. Peut-être que comme j’ai porté le maillot de l’OM, j’ai un jugement plus dur", a-t-il confié. Pour l’ancien attaquant, l’effectif phocéen est capable de performances plus ambitieuses grâce à ses 260 millions d’euros de budget et sa qualité de joueurs : "Pour moi, l’OM, c’est un club de Ligue des champions. À partir du moment où tu gagnes la Ligue des champions, tu es un club de Ligue des champions. Je sais très bien qu’ils ne vont pas la gagner cette saison, mais quand tu as un budget de 260 millions qui te permet d’exister dans cette compétition, tu dois avoir une forme d’exigence."
Dans son analyse, Christophe Dugarry insiste sur le fait que le club ne doit pas se contenter de briller en Ligue 1, même après des résultats probants comme la victoire contre Nice (5-1 vendredi dernier) : "La Ligue 1 n’a peut-être jamais été aussi faible depuis qu’elle existe, avec des différences de budget qui sont colossales. Avec son effectif actuel, heureusement que ce que l’OM fait est de qualité. Mais je ne trouve pas ça ‘dur’ de juger l’OM par rapport à un niveau Coupe d’Europe. On doit avoir cette exigence-là."
Dugarry met en garde l’OM contre Newcastle
L’ancienne gloire phocéenne voit dans le match contre Newcastle une opportunité de confirmer le potentiel de l’équipe : "Ce match va être pour moi une avancée dans mon jugement sur De Zerbi. Newcastle est une bonne équipe, mais qui n’est que la 15e équipe de Premier League à l’extérieur. Il y a deux Newcastle, celui à domicile et celui à l’extérieur qui est catastrophique. Est-ce que l’OM n’est pas capable de battre Newcastle? Moi, je dis que oui. Dans ma tête, Marseille est armé pour battre Newcastle. On doit avoir cet objectif-là", a-t-il souligné.
Christophe Dugarry rappelle également que l’exigence passe par une continuité de la qualité de jeu, avec un style offensif attrayant et des performances solides de la part de l’ensemble de l’effectif. Selon lui, Roberto De Zerbi dispose de tous les outils pour imposer son empreinte : "Je suis comme De Zerbi, je trouve que l’OM a une très belle qualité d’effectif, même s’il y a des blessés, et mérite de montrer quelque chose de bien, de beau et de différent."
L’OM a de la qualité, Dugarry en veut plus
Le commentaire de Christophe Dugarry met en lumière la pression qui pèse sur les épaules de l’OM avant cette rencontre capitale. Pour lui, les résultats en championnat ne suffisent pas : "Si les gens qui aiment l’OM apprécient ce qu’ils voient en championnat, il n’y a pas de souci. Moi, je trouve que c’est le minimum syndical." L’ancien international estime que le club, son président Pablo Longoria, Mehdi Benatia et l’actionnaire Frank McCourt, partagent cette vision ambitieuse, essentielle pour progresser sur la scène européenne.
Face aux Magpies, chaque joueur marseillais devra répondre présent. Christophe Dugarry insiste sur le fait que l’OM doit combiner efficacité et spectacle pour espérer s’imposer et consolider sa place en Ligue des Champions : "Ce qui s’est passé à Nice, c’est une bonne base de travail, mais il faut partir de ça pour espérer aller plus haut et pas se dire que, grâce à ça, on a fermé des bouches." Enfin, l’intervention de Christophe Dugarry sur RMC souligne l’importance de ce rendez-vous face à Newcastle : une rencontre décisive pour jauger l’ambition réelle de l’OM dans cette édition européenne et un test qui pourrait définir la trajectoire du club pour le reste de la saison.