Ligue des Champions, Christophe Dugarry met la pression à l'OM avant Newcastle

Christophe Dugarry observe avec attention le parcours récent de l’OM et n’hésite pas à pointer ce qu’il considère comme des limites. "Je ne peux pas dire que ça me plait si ça ne me plait pas. Après, on peut aussi mettre en avant ce qui m’a plu. Quand je vois l’OM face à l’Ajax (4-0), j’ai adoré. L’OM face à Paris (1-0), j’ai beaucoup aimé, même s’ils ont été chahutés. La première mi-temps face au Sporting (2-1), j’ai adoré. Peut-être que comme j’ai porté le maillot de l’OM, j’ai un jugement plus dur", a-t-il confié. Pour l’ancien attaquant, l’effectif phocéen est capable de performances plus ambitieuses grâce à ses 260 millions d’euros de budget et sa qualité de joueurs : "Pour moi, l’OM, c’est un club de Ligue des champions. À partir du moment où tu gagnes la Ligue des champions, tu es un club de Ligue des champions. Je sais très bien qu’ils ne vont pas la gagner cette saison, mais quand tu as un budget de 260 millions qui te permet d’exister dans cette compétition, tu dois avoir une forme d’exigence."

Dans son analyse, Christophe Dugarry insiste sur le fait que le club ne doit pas se contenter de briller en Ligue 1, même après des résultats probants comme la victoire contre Nice (5-1 vendredi dernier) : "La Ligue 1 n’a peut-être jamais été aussi faible depuis qu’elle existe, avec des différences de budget qui sont colossales. Avec son effectif actuel, heureusement que ce que l’OM fait est de qualité. Mais je ne trouve pas ça ‘dur’ de juger l’OM par rapport à un niveau Coupe d’Europe. On doit avoir cette exigence-là."