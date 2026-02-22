Ligue 1, une nouvelle star de Strasbourg sur le marché

Actuellement huitième du championnat, le RC Strasbourg Alsace (31 pts) dispose d’un effectif qui suscite de nombreuses convoitises. Sous la direction de Liam Rosenior (parti à Chelsea cet hiver et remplacé par Gary O’Neil), plusieurs joueurs ont franchi un cap cette saison, attirant naturellement l’intérêt de formations ambitieuses. Cette progression collective laisse présager un été marqué par plusieurs départs, notamment parmi les profils à forte valeur marchande.

Parmi les cas suivis de près figurent les Argentins Joaquin Panichelli et Valentin Barco, dont la cote pourrait encore grimper en cas de participation à la Coupe du monde 2026. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs européens ont déjà pris des renseignements, confirmant que le club alsacien s’apprête à remodeler son groupe. Dans ce contexte, la direction ne ferme pas la porte à un transfert majeur, notamment pour financer la prochaine phase du projet sportif.