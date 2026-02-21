Alors que Mason Greenwood semblait incarner une cible crédible pour renforcer l’attaque madrilène, un autre nom surgit en Espagne. À l’Atlético, la réflexion avance, et les priorités pourraient évoluer plus vite que prévu.
Mercato : adieu Mason Greenwood, l’Atlético Madrid a trouvé mieux en Ligue 1
Greenwood, pièce maîtresse du projet marseillais
Le feuilleton Mason Greenwood prend une nouvelle tournure. L’attaquant de l’OM, brillant depuis son arrivée sur la Canebière à l’été 2024, attire les convoitises. Son exercice 2025-2026, plein de caractère et d’efficacité, ne laisse aucun recruteur indifférent. Parmi les clubs attentifs, l’Atlético de Madrid scrute chaque prestation avec intérêt. Mais à Madrid, un autre profil issu de Ligue 1 pourrait rebattre les cartes.
À Marseille, Mason Greenwood ne se contente plus d’être un pari. Il assume un rôle central. Match après match, il pèse sur les défenses, provoque, frappe, décide. Son influence grandit et son nom circule dans toute l’Europe.
Arrivé en 2024, l’Anglais a rapidement pris ses marques sous le maillot de l’OM. Sa saison actuelle confirme son statut. Il marque, il crée, il ose, même s’il a manqué un penalty contre Brest ce vendredi. Les grandes écuries observent. L’Atlético de Madrid figure en bonne place dans cette liste.
L’Atlético anticipe des départs majeurs
Du côté des Colchoneros, la réflexion dépasse le simple intérêt. Le club espagnol prépare un possible remaniement offensif. Les situations de Julian Alvarez et d’Antoine Griezmann interrogent en interne. Si l’un ou l’autre venait à quitter Madrid, un renfort offensif deviendrait indispensable.
Dans ce contexte, le profil de Greenwood séduit. Explosif, capable d’évoluer sur plusieurs postes, encore jeune mais déjà décisif, il répond aux critères recherchés. Diego Simeone apprécie les joueurs capables de faire basculer un match sur une action. Greenwood entre dans cette catégorie.
Joaquin Panichelli, la nouvelle priorité ?
Pourtant, la piste marseillaise pourrait perdre de sa force. Selon El Chiringuito, l’Atlético suit aussi de près Joaquin Panichelli. L’attaquant de Strasbourg enchaîne les performances solides en Ligue 1. Combatif, précis face au but, il correspond au style exigeant de Simeone.
Son profil argentin ajoute un élément non négligeable. À Madrid, l’idée de renforcer la colonie albiceleste séduit certains décideurs. Panichelli offre une alternative crédible, peut-être même prioritaire. Si ce choix se confirme, Greenwood passerait au second plan.
Pour l’OM, le signal existe. La concurrence s’intensifie. Greenwood continue de briller, mais le marché évolue vite. Les décisions madrilènes pèseront lourd dans son avenir. Une chose reste certaine : Marseille possède aujourd’hui un attaquant dont la valeur ne cesse de grimper.