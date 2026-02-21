Mercato : adieu Mason Greenwood, l’Atlético Madrid a trouvé mieux en Ligue 1

Le feuilleton Mason Greenwood prend une nouvelle tournure. L’attaquant de l’OM, brillant depuis son arrivée sur la Canebière à l’été 2024, attire les convoitises. Son exercice 2025-2026, plein de caractère et d’efficacité, ne laisse aucun recruteur indifférent. Parmi les clubs attentifs, l’Atlético de Madrid scrute chaque prestation avec intérêt. Mais à Madrid, un autre profil issu de Ligue 1 pourrait rebattre les cartes.

À Marseille, Mason Greenwood ne se contente plus d’être un pari. Il assume un rôle central. Match après match, il pèse sur les défenses, provoque, frappe, décide. Son influence grandit et son nom circule dans toute l’Europe.

Arrivé en 2024, l’Anglais a rapidement pris ses marques sous le maillot de l’OM. Sa saison actuelle confirme son statut. Il marque, il crée, il ose, même s’il a manqué un penalty contre Brest ce vendredi. Les grandes écuries observent. L’Atlético de Madrid figure en bonne place dans cette liste.