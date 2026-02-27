Ligue 1, Monaco annonce une date pour le retour de Paul Pogba

Sortie par le Paris Saint-Germain en barrage de la Ligue des champions (2-2), l’AS Monaco veut rapidement tourner la page. D’après les informations de RMC Sport, Sébastien Pocognoli a pris la parole dans le vestiaire du Parc des Princes pour relancer son groupe : "Si on veut rejouer l’Europe la saison prochaine, ça sera par le championnat". Le message a été appuyé sans détour : "Si on veut jouer l’Europe, si vous êtes amis avec le club, si vous avez des perspectives dans le club, c’est la seule manière de jouer l’Europe l’année prochaine pour votre carrière et pour le club qui mérite toujours d’être sur la scène européenne."

Huitième de Ligue 1 à six points de la quatrième place qualificative pour la C1, Monaco (34 pts) conserve des ambitions intactes à onze journées du terme. Dans cette course, le retour progressif des blessés est perçu comme un facteur déterminant. Mawissa, Dier, Diatta et Ouattara approchent d’un retour, de quoi densifier un effectif éprouvé ces dernières semaines.