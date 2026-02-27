L’élimination européenne à peine digérée, l’AS Monaco se projette déjà vers la fin de saison. L’objectif est clair : retrouver l’Europe par le championnat. Dans ce contexte tendu, une question revient avec insistance sur le Rocher : quand reverra-t-on Paul Pogba sur les terrains ? Sébastien Pocognoli a levé une partie du voile en fixant un horizon précis pour son milieu de terrain.
Ligue 1, Monaco annonce une date pour le retour de Paul Pogba
- AFP
Monaco se remobilise après la désillusion européenne
Sortie par le Paris Saint-Germain en barrage de la Ligue des champions (2-2), l’AS Monaco veut rapidement tourner la page. D’après les informations de RMC Sport, Sébastien Pocognoli a pris la parole dans le vestiaire du Parc des Princes pour relancer son groupe : "Si on veut rejouer l’Europe la saison prochaine, ça sera par le championnat". Le message a été appuyé sans détour : "Si on veut jouer l’Europe, si vous êtes amis avec le club, si vous avez des perspectives dans le club, c’est la seule manière de jouer l’Europe l’année prochaine pour votre carrière et pour le club qui mérite toujours d’être sur la scène européenne."
Huitième de Ligue 1 à six points de la quatrième place qualificative pour la C1, Monaco (34 pts) conserve des ambitions intactes à onze journées du terme. Dans cette course, le retour progressif des blessés est perçu comme un facteur déterminant. Mawissa, Dier, Diatta et Ouattara approchent d’un retour, de quoi densifier un effectif éprouvé ces dernières semaines.
- AFP
Paul Pogba de retour fin mars
Mais l’attente la plus forte concerne évidemment Paul Pogba, freiné par une blessure au mollet et limité à trois apparitions en Ligue 1 cette saison, dont une sortie de 21 minutes face à Brest le 5 décembre. Interrogé sur son état, Pocognoli s’est montré précis : "Le schéma de retour est clair. On l’attend avant la trêve internationale (23-31 mars). On espère grandir dans cette période-là pour aller vers la dernière partie de saison."
Cette fenêtre temporelle donne un cap au club de la Principauté. Si le retour de Paul Pogba se confirme avant la pause internationale, Monaco pourrait aborder le sprint final avec un atout supplémentaire au milieu de terrain, secteur clé dans la quête d’une place européenne. Le déplacement d’Angers au stade Louis-II, samedi à 19h, marquera le point de départ de cette nouvelle dynamique espérée. Monaco veut enclencher une série pour réduire l’écart avec le haut de tableau et se repositionner durablement dans la course à l’Europe.