Paul Pogba a-t-il un avenir à Monaco ? Les rumeurs de départ abordées après 30 minutes de jeu pour l'ancienne star de Manchester United
Pogba a disputé 30 minutes en trois apparitions.
Pogba a signé un contrat de deux ans avec Monaco après s'être vu offrir une chance de revenir dans le monde du football professionnel. Le club savait qu'il recrutait un joueur qui manquait de condition physique et de vivacité.
Ils ont dû attendre novembre avant de faire débuter Pogba. Il a joué quatre minutes en tant que remplaçant ce jour-là, puis a fait deux autres apparitions en tant que remplaçant depuis. Au total, il n'a joué que 30 minutes.
Pourquoi Monaco a recruté Pogba en tant qu'agent libre
Le PDG de Monaco, Thiago Scuro, a expliqué à talkSPORT pourquoi Pogba avait été recruté et ce qu'il pouvait encore apporter à l'équipe : « Paul, avant tout, c'était une question de performance. C'est une question de performance, la première étape. Paul est un joueur très talentueux, d'un niveau différent de celui auquel nous sommes habitués en Ligue 1. Il revient après deux ans sans jouer. Nous savions que le défi de le faire revenir serait de taille.
Bien sûr, il a également un impact en termes de visibilité pour la ligue, pour l'AS Monaco, pour les revenus commerciaux, etc. Mais comme nous le savons tous, le joueur doit être sur le terrain et performer pour que tout fonctionne bien. Au final, nous avons entamé ce processus cet été avec des attentes très élevées. »
Pogba s'est blessé au mollet le 13 décembre et est depuis lors sur la touche. Monaco l'a écarté de son effectif en Ligue des champions avant d'être éliminé de la compétition lors des barrages contre son rival national, le Paris Saint-Germain.
Scuro a ajouté : « Cela lui coûte cher de pouvoir être régulièrement sur le terrain. Il a eu quelques minutes pendant la saison qui ont montré son niveau, ses capacités, et nous continuons à faire pression pour qu'il ait plus de temps de jeu à la fin de la saison. »
Pogba pourrait-il voir son contrat avec Monaco résilié ?
Il reste encore un peu moins de 18 mois à Pogba avant la fin du contrat qu'il a signé lorsqu'il a rejoint le Stade Louis II. Cependant, certains suggèrent que ce contrat pourrait être résilié, car Monaco ne voit guère de retour sur son investissement en termes de confiance et d'argent.
Aucune décision n'a encore été prise, Pogba ayant la possibilité de terminer la saison 2025-2026 en beauté et de prouver qu'il peut retrouver la forme qui avait fait de lui le joueur le plus cher de la planète.
Interrogé sur l'avenir, Scuro a déclaré : « Compte tenu de la situation actuelle, nous aurons une discussion approfondie cet été. Si Paul est toujours disposé à poursuivre ce processus, et si nous le sommes également, nous aurons cette conversation au moment opportun.
Je dirais aujourd'hui que les deux options sont possibles, selon la position de Paul ou même celle du club. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le fait de lui donner l'opportunité d'être plus présent sur le terrain et de montrer qu'il est encore capable de jouer pendant quelques saisons supplémentaires. »
Le rêve de la Coupe du monde semble s'être envolé pour le vainqueur de 2018
À un moment donné, Pogba était pressenti pour faire une entrée tardive dans l'équipe française pour la Coupe du monde 2026. L'ancienne star des Bleus Bacary Sagna a déclaré à GOAL : « C'est un joueur exceptionnel. Il est capable de s'adapter à toutes les exigences de l'entraîneur.
Physiquement, bien sûr, cela pourrait poser problème, car quand on ne joue pas pendant longtemps, on s'abîme physiquement et on devient un peu plus sensible. Mais c'est un joueur exceptionnel, et ce genre de joueurs finit toujours par briller.
Il n'a pas besoin de courir beaucoup. Mentalement et techniquement, il est au-dessus de la moyenne. On ne sait jamais. Chaque fois qu'il y a une liste, il y a toujours une surprise. Il pourrait être la surprise de Didier Deschamps. »
Ce rêve semble avoir été anéanti, Pogba devant se concentrer pleinement sur les affaires de son club pour l'instant. Monaco aurait bien besoin de le récupérer, car le club a chuté à la huitième place du classement de la Ligue 1, loin des places qualificatives pour la Ligue des champions et sans aucune garantie de participer à une compétition européenne en 2026-2027.
