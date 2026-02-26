Paul Pogba a-t-il un avenir à Monaco ? Les rumeurs de départ abordées après 30 minutes de jeu pour l'ancienne star de Manchester United

Le PDG de Monaco, Thiago Scuro, a expliqué à talkSPORT pourquoi Pogba avait été recruté et ce qu'il pouvait encore apporter à l'équipe : « Paul, avant tout, c'était une question de performance. C'est une question de performance, la première étape. Paul est un joueur très talentueux, d'un niveau différent de celui auquel nous sommes habitués en Ligue 1. Il revient après deux ans sans jouer. Nous savions que le défi de le faire revenir serait de taille.

Bien sûr, il a également un impact en termes de visibilité pour la ligue, pour l'AS Monaco, pour les revenus commerciaux, etc. Mais comme nous le savons tous, le joueur doit être sur le terrain et performer pour que tout fonctionne bien. Au final, nous avons entamé ce processus cet été avec des attentes très élevées. »

Pogba s'est blessé au mollet le 13 décembre et est depuis lors sur la touche. Monaco l'a écarté de son effectif en Ligue des champions avant d'être éliminé de la compétition lors des barrages contre son rival national, le Paris Saint-Germain.

Scuro a ajouté : « Cela lui coûte cher de pouvoir être régulièrement sur le terrain. Il a eu quelques minutes pendant la saison qui ont montré son niveau, ses capacités, et nous continuons à faire pression pour qu'il ait plus de temps de jeu à la fin de la saison. »