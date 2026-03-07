Ligue 1, les dessous de la méforme actuelle du PSG

Sur le terrain, la réaction parisienne n’a pas suffi malgré la réduction de l’écart grâce à Bradley Barcola. Le PSG a semblé incapable d’imposer son rythme habituel au milieu de terrain, un constat partagé par Nuno Mendes après la rencontre : "Je pense qu'on est bien. Aujourd'hui, on n'était pas à notre niveau. On n'a pas fait ce qu'on fait normalement, avoir le ballon dès le début et contrôler le match. Dès le début du match et jusqu'à la fin, on était bien. Ce n'est pas une question de fatigue, on a le temps pour se reposer".

La dimension mentale apparaît également centrale dans l’analyse du staff. Luis Enrique l’a lui-même reconnu devant les journalistes : "Clairement, quand il y a des problèmes, c'est la tête, c'est la première chose que je connais. C'est une sensation bizarre, c'est une sensation mauvaise. C'est clair que la confiance, ce n'est pas une chose que tu achètes à Monoprix. Il faut savoir que ça commence jour par jour, dans l'entraînement, dans les matchs".

Au-delà de ces aspects psychologiques, l’équilibre de l’effectif reste fragilisé par plusieurs situations individuelles. Ousmane Dembélé, tout juste revenu de blessure, a perdu douze ballons sur trente-huit touchés lors de cette rencontre, tandis que le jeune Dro Fernandez cherche encore ses repères au milieu. Par ailleurs, l’absence de João Neves et la récupération toujours incomplète de Fabian Ruiz compliquent les choix tactiques. En interne, des sources proches du club citées par RMC Sport assurent pourtant que le PSG garde confiance avant d’affronter Chelsea (mercredi, 21h), estimant que toutes les grandes équipes traversent aussi des périodes plus difficiles cette saison.