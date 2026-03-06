PSG-Monaco (1-3) : Luis Enrique fulmine, le pire scénario avant Chelsea !

Sur le terrain, le vestiaire tente de faire bloc malgré la tempête. Fautif sur le premier but, le jeune Zaïre-Emery a immédiatement reçu le soutien de Nuno Mendes. "Warren a perdu le ballon mais on est là avec lui. Ce n'est pas avec ce but qu'on a perdu", a martelé le latéral portugais, admettant toutefois que l'équipe "n'était pas à [son] niveau". De son côté, Ilia Zabarnyi incarne l'incompréhension générale qui règne dans les rangs parisiens. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a soufflé le défenseur central ukrainien, dépité par ce manque d'efficacité chronique et ce revers qui tombe au plus mauvais moment pour les supporters.