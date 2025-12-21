Elye Wahi à Nice, c'est confirmé

Arrivé à Francfort avec des attentes élevées, Elye Wahi n’a jamais réellement trouvé sa place sous le maillot de l’Eintracht. Depuis le début de la saison, Elye Wahi peine à s’imposer dans la rotation offensive et reste toujours muet sur le plan statistique. Les semaines passant, son statut s’est progressivement fragilisé, jusqu’à des mises à l’écart du groupe qui ont alimenté les interrogations autour de son avenir immédiat. À seulement 22 ans, Elye Wahi traverse une période charnière de sa carrière, marquée par le contraste entre son potentiel reconnu et une réalité sportive bien plus complexe.

En Allemagne, un diagnostic interne semblait inévitable. L’Eintracht et l’entourage d’Elye Wahi ont envisagé un temps un ajustement pour comprendre les raisons de cet échec partiel. Longtemps, Elye Wahi n’a pas souhaité abandonner l’idée de réussir en Bundesliga, championnat réputé favorable aux jeunes joueurs français. Mais au fil des semaines, l’hypothèse d’un départ a gagné en crédibilité, ouvrant la porte à un nouveau projet sportif dès cet hiver.