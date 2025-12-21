L’avenir d’Elye Wahi semblait encore incertain il y a quelques semaines, mais les lignes ont clairement bougé. En manque de repères en Allemagne, l’attaquant français aspire à un nouveau départ pour relancer une trajectoire freinée par une adaptation compliquée. L’OGC Nice, en pleine reconstruction sportive et institutionnelle, apparaît aujourd’hui comme une terre de relance crédible.
Elye Wahi à Nice, c'est confirmé
- Getty
Elye Wahi en quête de rebond
Arrivé à Francfort avec des attentes élevées, Elye Wahi n’a jamais réellement trouvé sa place sous le maillot de l’Eintracht. Depuis le début de la saison, Elye Wahi peine à s’imposer dans la rotation offensive et reste toujours muet sur le plan statistique. Les semaines passant, son statut s’est progressivement fragilisé, jusqu’à des mises à l’écart du groupe qui ont alimenté les interrogations autour de son avenir immédiat. À seulement 22 ans, Elye Wahi traverse une période charnière de sa carrière, marquée par le contraste entre son potentiel reconnu et une réalité sportive bien plus complexe.
En Allemagne, un diagnostic interne semblait inévitable. L’Eintracht et l’entourage d’Elye Wahi ont envisagé un temps un ajustement pour comprendre les raisons de cet échec partiel. Longtemps, Elye Wahi n’a pas souhaité abandonner l’idée de réussir en Bundesliga, championnat réputé favorable aux jeunes joueurs français. Mais au fil des semaines, l’hypothèse d’un départ a gagné en crédibilité, ouvrant la porte à un nouveau projet sportif dès cet hiver.
- Getty Images Sport
Elye Wahi a dit oui à Nice
C’est dans ce contexte que l’OGC Nice a accéléré. Selon les informations de Foot Mercato, Elye Wahi a donné son feu vert au club azuréen, séduit par le projet et par le discours porté en interne. Le timing coïncide avec un tournant institutionnel majeur à Nice, marqué par le retour de Jean-Pierre Rivère à la présidence et de Maurice Cohen dans l’organigramme. Un environnement stabilisé qui a pesé dans la réflexion d’Elye Wahi.
Pour Elye Wahi, Nice représente l’opportunité de retrouver la Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien et dans lequel il s’est déjà illustré. Le club niçois, en quête de solutions offensives, voit en Elye Wahi un profil capable d’apporter profondeur, puissance et potentiel de progression. L’accord du joueur constitue une étape clé, même si le plus complexe reste à négocier avec Francfort.
- Getty Images
Franck Haise, facteur déterminant du dossier Wahi
L’implication de Franck Haise a joué un rôle central dans la décision d’Elye Wahi. L’entraîneur niçois connaît parfaitement l’attaquant pour l’avoir dirigé à Lens, dans un contexte où Elye Wahi avait su exprimer une partie de son talent. D’après Foot Mercato, Franck Haise a su trouver les mots justes, en s’appuyant sur une relation humaine et sportive déjà établie pour convaincre Elye Wahi de rejoindre la Côte d’Azur.
C’est précisément ce lien de confiance qui a fait la différence. Franck Haise a présenté à Elye Wahi un projet clair, fondé sur un cadre tactique précis et une volonté de redonner confiance à un joueur en quête de repères. Pour Elye Wahi, cette perspective de travailler avec un coach qui le connaît et le soutient, constitue un levier essentiel dans son choix.
- Getty Images Sport
Nice n’a pas encore d’accord avec Francfort pour Elye Wahi
Si l’accord entre Elye Wahi et Nice est acté, les discussions avec l’Eintracht Francfort restent ouvertes. Le club allemand ne compte pas brader son attaquant, malgré une situation sportive délicate. De son côté, le groupe INEOS n’envisage pas d’investissement majeur supplémentaire sur ce dossier, ce qui oriente clairement les négociations vers un prêt.
La clé résidera dans la répartition du salaire d’Elye Wahi, point central des échanges entre les deux clubs. Les prochaines semaines seront décisives pour finaliser une opération qui pourrait offrir à Elye Wahi une chance de relancer sa carrière dès la seconde partie de saison.