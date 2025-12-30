Elye Wahi à Nice, c'est bouclé

À seulement 22 ans, Elye Wahi va déjà vivre sa quatrième aventure dans l’Hexagone. Formé à Montpellier, révélé à Lens puis passé par l’Olympique de Marseille, Elye Wahi s’apprête à écrire un nouveau chapitre avec Nice. Ce choix n’est pas anodin. L’attaquant a récemment échangé avec Franck Haise, qu’il avait côtoyé lors de la saison 2023-2024 dans le Nord. Même après le départ de ce dernier, remplacé par Claude Puel jusqu’à la fin de la saison, Elye Wahi n’a pas modifié sa décision, assure Foot Mercato.

Le contexte niçois apparaît favorable à une remise en confiance progressive. En manque de repères et de continuité en Allemagne, Elye Wahi retrouve un championnat qu’il maîtrise et un cadre propice à une montée en puissance rapide. Pour Nice, l’arrivée d’Elye Wahi représente un pari mesuré mais potentiellement décisif dans la course aux objectifs de la seconde partie de saison.