Le feuilleton a duré plusieurs semaines, alimenté par les hésitations, les contraintes financières et les interrogations sportives. Mais cette fois, le dénouement est proche. En quête de relance après une période compliquée à l’étranger, Elye Wahi a tranché pour son avenir immédiat. Les discussions ont fini par aboutir et l’OGC Nice s’apprête à accueillir un renfort offensif attendu.
Elye Wahi à Nice, c'est bouclé
- getty
Nice et Francfort ont trouvé un accord pour Elye Wahi
Le dossier Elye Wahi a longtemps été freiné par des considérations économiques. L’OGC Nice, confronté à une masse salariale sous surveillance, ne pouvait initialement pas assumer seul les émoluments de l’attaquant. Du côté de l’Eintracht Francfort, la situation sportive d’Elye Wahi plaidait pourtant en faveur d’une sortie temporaire. En Bundesliga, Elye Wahi n’a jamais réellement trouvé sa place, restant muet en championnat depuis son arrivée il y a un an, avec 18 apparitions sans le moindre but et plusieurs mises à l’écart du groupe cette saison.
Malgré ces obstacles, la volonté commune a fini par faire la différence. Elye Wahi avait donné son accord pour rejoindre Nice depuis plusieurs jours, convaincu par le projet sportif et par la perspective de retrouver un environnement qu’il connaît bien. Après de longues discussions entre les deux clubs, Foot Mercato annonce qu’un terrain d’entente a finalement été trouvé pour un prêt, permettant à Elye Wahi de relancer une carrière en perte de vitesse depuis son départ de Lens.
- Getty Images Sport
Un nouveau challenge pour Elye Wahi à Nice
À seulement 22 ans, Elye Wahi va déjà vivre sa quatrième aventure dans l’Hexagone. Formé à Montpellier, révélé à Lens puis passé par l’Olympique de Marseille, Elye Wahi s’apprête à écrire un nouveau chapitre avec Nice. Ce choix n’est pas anodin. L’attaquant a récemment échangé avec Franck Haise, qu’il avait côtoyé lors de la saison 2023-2024 dans le Nord. Même après le départ de ce dernier, remplacé par Claude Puel jusqu’à la fin de la saison, Elye Wahi n’a pas modifié sa décision, assure Foot Mercato.
Le contexte niçois apparaît favorable à une remise en confiance progressive. En manque de repères et de continuité en Allemagne, Elye Wahi retrouve un championnat qu’il maîtrise et un cadre propice à une montée en puissance rapide. Pour Nice, l’arrivée d’Elye Wahi représente un pari mesuré mais potentiellement décisif dans la course aux objectifs de la seconde partie de saison.
- Getty Images Sport
Wahi à Nice, une officialisation imminente
Sauf retournement de situation, Elye Wahi va rejoindre Nice dans les prochains jours, une fois la visite médicale validée. L’officialisation est attendue rapidement, dans un mercato hivernal qui s’ouvrira officiellement le 1er janvier et se refermera en France le 2 février à 20 heures. Ce calendrier laisse peu de place à l’improvisation, ce qui explique l’accélération finale du dossier Elye Wahi.
Pour l’attaquant comme pour Nice, ce prêt s’apparente à un levier unique pour résoudre deux problématiques distinctes : retrouver du temps de jeu et soulager une situation sportive bloquée. Désormais, Elye Wahi n’a plus qu’un objectif : transformer cette nouvelle opportunité en véritable relance.