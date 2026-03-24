Ligue 1 : Lens répond officiellement à la demande de report du PSG

Le Paris Saint-Germain espérait ajuster son agenda. Le club de la capitale a sollicité les instances pour décaler son déplacement à Lens, prévu le 11 avril au Stade Bollaert, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.

L’idée reste simple : mieux gérer l’enchaînement avec les quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Entre ces deux rendez-vous européens, le PSG cherche à souffler. Une stratégie déjà utilisée face à Nantes, avec succès cette fois-là.

Mais le scénario change. En face, le RC Lens ne cède pas. Le club nordiste ne souhaite pas revoir la date de cette affiche.