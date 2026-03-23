Lens désavantagé ? Vers un nouveau report pour le PSG en Ligue 1

Le PSG a officiellement sollicité un report de son match de Ligue 1 face à Lens, initialement prévu le 11 avril. Cette requête s’inscrit dans un contexte précis. Les quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool, programmés les 8 et 14 avril, qui nécessitent une gestion optimale de l’effectif.

L’objectif du PSG est clair, maximiser ses chances sur la scène européenne en bénéficiant d’un temps de récupération supplémentaire. Une stratégie déjà observée avec une précédente demande concernant une autre rencontre de championnat, illustrant la volonté du club de prioriser ses échéances continentales face à Lens.