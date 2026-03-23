À l’approche d’un moment clé de la saison, une décision administrative pourrait bien rebattre les cartes. Entre impératifs européens et équité sportive, la situation devient délicate à gérer pour les instances. En coulisses, une demande fait déjà débat et pourrait influencer le sprint final du championnat. Mais derrière ce simple ajustement de calendrier, c’est un véritable enjeu d’équilibre compétitif qui se dessine.
Lens désavantagé ? Vers un nouveau report pour le PSG en Ligue 1
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Le PSG veut faire reporter le choc du titre contre Nice
Le PSG a officiellement sollicité un report de son match de Ligue 1 face à Lens, initialement prévu le 11 avril. Cette requête s’inscrit dans un contexte précis. Les quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool, programmés les 8 et 14 avril, qui nécessitent une gestion optimale de l’effectif.
L’objectif du PSG est clair, maximiser ses chances sur la scène européenne en bénéficiant d’un temps de récupération supplémentaire. Une stratégie déjà observée avec une précédente demande concernant une autre rencontre de championnat, illustrant la volonté du club de prioriser ses échéances continentales face à Lens.
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Une nouvelle programmation controversée pour Lens - PSG ?
La requête du PSG doit être examinée par le conseil d’administration de la LFP, seul habilité à modifier le calendrier en cours de saison. L’article 22 des règlements de la Ligue prévoit en effet la possibilité de revoir les dates des rencontres en fonction des contraintes sportives.
En cas d’acceptation, le match entre le PSG et Lens serait reprogrammé entre les 33e et 34e journées, soit au mois de mai, lors des dernières échéances du championnat, selon RMC Sport. Un timing qui pourrait considérablement modifier l’enjeu de cette affiche.
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Lens s’oppose au report du match contre le PSG
Ce possible décalage ne fait pas l’unanimité, notamment du côté de Lens, où l’on s’interroge sur l’équité de la compétition.À ce stade de la saison, la course au titre ou aux places européennes pourrait déjà être en grande partie jouée, réduisant l’impact sportif de cette confrontation face au PSG.
Une source proche de la LFP évoque même pour RMC Sport des tensions au niveau de la LFP : "Lens va refuser pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons politiques. Le CA de la LFP va voter pour et Joseph Oughourlian dira que le PSG dirige le foot français". Une déclaration qui illustre les crispations autour de ce dossier sensible impliquant PSG et Lens.