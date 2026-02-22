Ligue 1, le grand défi d’Endrick avec l’OL

À 19 ans, Endrick a rapidement retrouvé confiance depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais. Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, le jeune attaquant s’est illustré avec une efficacité remarquable. En six apparitions toutes compétitions confondues, Endrick totalise déjà cinq buts, dont trois en Ligue 1 et deux en Coupe de France, confirmant son impact immédiat.

Cette adaptation rapide dépasse même les attentes du principal concerné. Dans une interview accordée à Téléfoot, Endrick confie : « Je ne m’attendais vraiment pas à ce que les choses se passent aussi bien ». Le buteur brésilien ajoute également : « Mais Dieu est grand et c’était mon destin d’être ici. Je suis fier de jouer en France, c’est un pays incroyable et je vais tout faire pour continuer à aider Lyon ces prochains mois en travaillant deux fois plus. » Ces propos illustrent la motivation d’Endrick à réussir pleinement ce défi.