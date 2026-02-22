Il y a encore peu, son avenir semblait s’assombrir loin des projecteurs. Cantonné à un rôle secondaire au Real Madrid, Endrick voyait son rêve international s’éloigner. Quelques semaines plus tard, le décor a radicalement changé. En Ligue 1, un nouveau chapitre s’ouvre, marqué par l’enthousiasme d’un public conquis et par une dynamique collective impressionnante. À Lyon, un défi majeur attend désormais le jeune attaquant : confirmer, performer et convaincre, pour écrire la suite de son ascension.
Ligue 1, le grand défi d’Endrick avec l’OL
- AFP
La renaissance impressionnante d’Endrick à Lyon
À 19 ans, Endrick a rapidement retrouvé confiance depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais. Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, le jeune attaquant s’est illustré avec une efficacité remarquable. En six apparitions toutes compétitions confondues, Endrick totalise déjà cinq buts, dont trois en Ligue 1 et deux en Coupe de France, confirmant son impact immédiat.
Cette adaptation rapide dépasse même les attentes du principal concerné. Dans une interview accordée à Téléfoot, Endrick confie : « Je ne m’attendais vraiment pas à ce que les choses se passent aussi bien ». Le buteur brésilien ajoute également : « Mais Dieu est grand et c’était mon destin d’être ici. Je suis fier de jouer en France, c’est un pays incroyable et je vais tout faire pour continuer à aider Lyon ces prochains mois en travaillant deux fois plus. » Ces propos illustrent la motivation d’Endrick à réussir pleinement ce défi.
- AFP
Endrick réitère son envie de jouer le Mondial 2026 avec le Brésil
Le passage en Ligue 1 n’a toutefois pas été totalement linéaire. Début février, Endrick a reçu un carton rouge lors d’un déplacement à Nantes (0-1), ce qui l’a privé de la rencontre suivante face à l'OGC Nice (2-0). Cet incident a temporairement interrompu la dynamique du phénomène brésilien, sans remettre en cause son importance dans le dispositif offensif lyonnais.
Le retour de l’attaquant auriverde est attendu avec impatience dans l’équipe dirigée par Paulo Fonseca, notamment à l’approche d’un déplacement important en championnat. Sur le plan personnel, Endrick garde une ambition majeure en tête. Toujours au micro de Téléfoot, Endrick affirme : « En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon et j’espère aider l’équipe à accomplir de grandes choses ». L’attaquant poursuit avec détermination : « C’est un rêve de disputer une Coupe du monde, j’espère faire de grandes choses à Lyon, et être au Mondial pour aider le Brésil si Dieu le veut. »
- Getty Images Sport
Un tremplin vers le sommet du football mondial
Ce passage en France représente une étape stratégique dans la progression du jeune talent. Soutenu par des figures majeures comme Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, Endrick aborde cette période avec ambition et lucidité. Le prodige sud-américain envisage déjà son retour à Madrid avec des objectifs élevés.
Le joueur offensif ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière. Dans le même entretien accordé à Téléfoot, Endrick annonce clairement sa vision : « Gagner plein de titres, dont la Ligue des champions ». Pour Endrick, ce prêt à l’OL est perçu comme une opportunité majeure pour renforcer sa crédibilité auprès du sélectionneur Carlo Ancelotti. Désormais, chaque performance en Ligue 1 rapproche Endrick de ses rêves, entre conquête européenne et objectif Mondial 2026.