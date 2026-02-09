Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP
Bour Han Amoussa

Ligue 1, la stat alarmante de Mason Greenwood face au top 8

Au lendemain du Classique entre le PSG et l’OM, Mason Greenwood s’est offert une stat peu glorieuse.

Auteur d’un début de saison remarqué, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’un des attaquants les plus décisifs du championnat. Pourtant, derrière l’efficacité globale de Mason Greenwood se cache une statistique qui commence à susciter des interrogations chez les observateurs. Sa performance discrète lors du dernier Classique face au Paris Saint-Germain a ravivé les débats, révélant une tendance préoccupante dans les confrontations contre les équipes les mieux classées. Alors que l’Olympique de Marseille lutte pour rester dans le haut du tableau, cette donnée pourrait peser lourd dans l’évaluation de sa saison.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Mason Greenwood invisible lors de PSG - OM

    Meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, Mason Greenwood n’a pas réussi à peser offensivement lors de la lourde défaite contre Paris (5-0), un match où Mason Greenwood n’a tenté qu’un seul tir sans créer d’occasion. Cette prestation s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis plusieurs mois, l’attaquant marseillais rencontrant davantage de difficultés contre les formations du haut de classement.

    À la veille du Classique, Roberto De Zerbi rappelait pourtant l’importance du rendement offensif de son joueur : « On a toujours besoin d’un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C’est un Greenwood mondial. Parce qu’en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il n’est pas parti et il est resté ici. Il a compris qu’on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l’OM. »Ces propos soulignaient les attentes élevées placées autour de Mason Greenwood dans les rencontres majeures.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MARSEILLEAFP

    Greenwood muet face au top 8 de Ligue 1

    En analysant les confrontations face au top 8, une donnée ressort clairement, selon Le 10Sport. En effet, Mason Greenwood n’a inscrit qu’un seul but contre ces équipes, lors du match aller face au RC Lens (2-1), et Mason Greenwood n’a délivré aucune passe décisive dans ces affiches. Cette différence de rendement entre matches ordinaires et rencontres à haute intensité nourrit désormais les débats sur sa capacité à porter l’attaque olympienne dans les grands rendez-vous.

    Malgré cette statistique préoccupante, l’impact global de Mason Greenwood reste déterminant pour Marseille, dont Mason Greenwood demeure l’atout offensif principal dans la course aux places européennes. La seconde moitié de saison sera donc décisive pour confirmer sa capacité à franchir un cap face aux adversaires les plus compétitifs, un enjeu central pour les ambitions du club.

