Ligue 1, la stat alarmante de Mason Greenwood face au top 8

Meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, Mason Greenwood n’a pas réussi à peser offensivement lors de la lourde défaite contre Paris (5-0), un match où Mason Greenwood n’a tenté qu’un seul tir sans créer d’occasion. Cette prestation s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis plusieurs mois, l’attaquant marseillais rencontrant davantage de difficultés contre les formations du haut de classement.

À la veille du Classique, Roberto De Zerbi rappelait pourtant l’importance du rendement offensif de son joueur : « On a toujours besoin d’un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C’est un Greenwood mondial. Parce qu’en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il n’est pas parti et il est resté ici. Il a compris qu’on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l’OM. »Ces propos soulignaient les attentes élevées placées autour de Mason Greenwood dans les rencontres majeures.