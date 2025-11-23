Lucas Chevalier vit un tournant majeur de sa jeune carrière au Paris Saint-Germain. Après un début de saison délicat, l’international français semble désormais trouver ses marques, au point d'envoyer un message fort à son club et aux supporters. Son match de haut niveau contre Le Havre a confirmé les progrès déjà évoqués lors d’un entretien accordé à Téléfoot. Entre ambitions retrouvées, responsabilité accrue et adaptation progressive à l’exigence parisienne, Lucas Chevalier pose les bases de ce qu’il annonce comme une montée en puissance inévitable.
Ligue 1, la grande promesse de Lucas Chevalier au PSG
Le HAC - PSG, un match référence qui change tout pour Lucas Chevalier
Lucas Chevalier, nouveau gardien international français, a enfin livré sa prestation référence avec le PSG lors de la victoire 3-0 contre Le Havre, samedi soir. Auteur de trois arrêts déterminants, il a notamment réalisé une intervention spectaculaire à la 25e minute, du bout des gants, sur sa ligne, une action qui a marqué les observateurs. Cette performance a valu à Lucas Chevalier la meilleure note du match selon la rédaction de Foot Mercato (7,5/10). Une surprise pour lui ? Pas vraiment, si l’on se fie à ses déclarations confiantes accordées à Téléfoot. « Je vais continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Je vais montrer qu’avec mon jeune âge, je peux donner beaucoup et que je vais donner encore plus à l’avenir », assure Lucas Chevalier, déterminé à franchir un nouveau cap dans cette saison de Ligue 1.
Cette montée en régime coïncide avec sa première sélection en équipe de France, obtenue contre l’Azerbaïdjan, un moment marquant pour Lucas Chevalier. « Ça faisait une bonne année que j’étais sur les rassemblements, mais je n’avais pas eu ma chance, donc là, je suis officiellement international. C’est une fierté, je regarde un peu le chemin parcouru, avoir sa première sélection à 24 ans… J’espère dans le futur la chanter encore (la Marseillaise) sur le terrain. » Ces mots témoignent de la conscience qu’a Lucas Chevalier de ses responsabilités, autant chez les Bleus qu’au PSG.
Lucas Chevalier confiant pour sa réussite au PSG
Lucas Chevalier reconnaît toutefois que s’imposer au PSG nécessite une adaptation profonde, bien au-delà des simples prestations sur la ligne de but. « Être gardien au PSG, ce n’est pas seulement faire des arrêts, parce que c’est ce qu’on a le moins à faire », explique Lucas Chevalier. Il détaille les aspects moins visibles de son apprentissage : « On travaille sur de petits détails de placement, d’orientation, de jeu au pied, on essaie de chercher la perfection, mais ce sont des choses pas forcément visibles à la télé, on va dire. » Soutenu par Luis Enrique, Lucas Chevalier affirme avancer dans le bon sens au sein de l’effectif parisien : « Je ne pense pas qu’il (Luis Enrique) vient me dire qu’il est content de moi, sans que ce soit vrai. Nous, on a vraiment l’impression d’avancer dans le bon sens, que ça porte déjà ses fruits sur l’équipe et que ce sera encore mieux à l’avenir. »
Si Lucas Chevalier progresse sportivement, sa nouvelle vie hors du terrain le confronte également à une exposition médiatique intense. Le passage de Lille au PSG l’a plongé dans un environnement où chaque geste est scruté. Lucas Chevalier l’admet : « Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon, on me scrute de A à Z et on se rend compte que c’est sans pitié. Ce sont des choses qu’il faut digérer, il faut un temps pour avancer sereinement. »Le gardien fait ici référence notamment à la polémique née d’un like sur Instagram, qu’il décrit comme une « maladresse ». Malgré ces turbulences, Lucas Chevalier veut désormais avancer, convaincu que son match contre Le Havre peut servir de déclic.
Une promesse forte pour l’avenir du PSG
Convaincu de son potentiel, Lucas Chevalier voit ce match comme un tournant. Le PSG, qui cherche une stabilité à long terme au poste de gardien, espère que Lucas Chevalier deviendra une valeur sûre en Ligue 1 et en Europe. La progression récente du joueur, ses déclarations ambitieuses et la confiance de Luis Enrique montrent que Paris mise sur la continuité. Lucas Chevalier, de son côté, semble déterminé à honorer cette promesse : progresser, assumer son rôle et devenir un pilier du PSG dans les mois à venir. La saison est encore longue, mais l’avenir du club pourrait bien passer par lui.