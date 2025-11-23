Ligue 1, la grande promesse de Lucas Chevalier au PSG

Lucas Chevalier, nouveau gardien international français, a enfin livré sa prestation référence avec le PSG lors de la victoire 3-0 contre Le Havre, samedi soir. Auteur de trois arrêts déterminants, il a notamment réalisé une intervention spectaculaire à la 25e minute, du bout des gants, sur sa ligne, une action qui a marqué les observateurs. Cette performance a valu à Lucas Chevalier la meilleure note du match selon la rédaction de Foot Mercato (7,5/10). Une surprise pour lui ? Pas vraiment, si l’on se fie à ses déclarations confiantes accordées à Téléfoot. « Je vais continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Je vais montrer qu’avec mon jeune âge, je peux donner beaucoup et que je vais donner encore plus à l’avenir », assure Lucas Chevalier, déterminé à franchir un nouveau cap dans cette saison de Ligue 1.

Cette montée en régime coïncide avec sa première sélection en équipe de France, obtenue contre l’Azerbaïdjan, un moment marquant pour Lucas Chevalier. « Ça faisait une bonne année que j’étais sur les rassemblements, mais je n’avais pas eu ma chance, donc là, je suis officiellement international. C’est une fierté, je regarde un peu le chemin parcouru, avoir sa première sélection à 24 ans… J’espère dans le futur la chanter encore (la Marseillaise) sur le terrain. » Ces mots témoignent de la conscience qu’a Lucas Chevalier de ses responsabilités, autant chez les Bleus qu’au PSG.