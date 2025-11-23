Like pro-RN, le conseil de Luis Enrique à Chevalier

Le succès a permis aux Parisiens de reprendre la tête du classement avec deux points d'avance sur l'OM et Lens. Alors que d'autres individualités ont déçu (comme Lucas Beraldo, jugé fébrile), Chevalier (24 ans) a répondu présent, notamment après la polémique du "like" sur Instagram. Il a réalisé une poignée d'arrêts déterminants, affiché une grande autorité et un jeu au pied assuré.

La confiance maintenue de Luis Enrique

L'entraîneur Luis Enrique, qui a toujours maintenu sa confiance au gardien, a exprimé sa satisfaction en conférence de presse :

"Il faut avoir de la tranquillité pour valoriser, maîtriser son niveau. En ce sens-là, Je n'ai aucun doute sur Lucas Chevalier, Ilya Zabarnyi et Renato Marin, les trois joueurs que l'on a fait signer."

Le technicien espagnol a insisté sur la nécessité de composer avec la pression médiatique inhérente au club :

"Nous connaissons la difficulté de jouer pour un club comme le PSG, il y a toujours du bruit autour de l'équipe, il faut s'habituer à ce bruit. J'ai beaucoup de confiance en Lucas, Zabarnyi et Renato."

Chevalier devra maintenant confirmer cette forme dès mercredi (21h) avec la réception de Tottenham pour la cinquième journée de la Ligue des champions.