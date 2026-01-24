À chaque saison, le Classique OM - PSG concentre toutes les passions du football français. Mais depuis plusieurs années, ce choc mythique se joue amputé d’une partie essentielle de son âme : les supporters adverses. À deux semaines du Classique prévu le 8 février, une prise de position inattendue vient bouleverser les certitudes. Le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du Paris Saint-Germain, a décidé de prendre la parole pour défendre… les fans de l’Olympique de Marseille. Un geste rare, lourd de sens, qui pourrait redéfinir l’avenir du Classique.
Incroyable ! Le CUP plaide pour les supporters de l'OM avant le Classique
- AFP
Le Classique OM - PSG déjà au cœur des attentes
Lorsque le calendrier de Ligue 1 est dévoilé, le Classique OM - PSG est immédiatement entouré en rouge par les supporters des deux camps. Cette saison, le rendez-vous est fixé au dimanche 8 février, en clôture de la 21e journée. Battu au Vélodrome lors du match aller (1-0), le PSG de Luis Enrique attend ce Classique avec un esprit de revanche face à l’OM dirigé par Roberto De Zerbi. Sportivement, l’affiche promet, mais une nouvelle fois, le Classique OM - PSG pourrait se disputer sans supporters marseillais dans les tribunes du Parc des Princes.
Depuis 2018, les fans de l’OM sont interdits de déplacement à Paris pour des raisons de sécurité. Une situation devenue presque banale dans l’organisation du Classique, mais qui continue de susciter frustrations et incompréhensions. À l’approche de ce nouvel OM - PSG, la question du retour des supporters visiteurs semblait pourtant définitivement tranchée.
- AFP
Le CUP veut revoir les supporters de l’OM au Vélodrome
Contre toute attente, le Collectif Ultras Paris a décidé d’interpeller publiquement les autorités à quinze jours du Classique OM - PSG. Dans un communiqué publié samedi, le CUP a exprimé son souhait de voir les supporters de l’OM à nouveau autorisés au Parc des Princes. « A l’approche du match du 8 février, nous, supporters du Paris Saint-Germain, membres du Collectif Ultras Paris, appelons solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser le retour des supporters marseillais au Parc des Princes ». Un message fort, inédit dans l’histoire récente du Classique.
Le CUP précise qu’il ne s’agit en aucun cas d’une réconciliation entre le PSG et l’OM. La rivalité demeure intacte. Mais pour les ultras parisiens, le Classique OM - PSG dépasse les antagonismes habituels et pose une question de principe plus large. « Nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue et avec les supporters des deux camps. »
- AFP
Le Classique comme symbole d’un débat national
Dans son communiqué, le Collectif Ultras Paris regrette que la France fasse figure d’exception en Europe dans la gestion des grands chocs. Pour le CUP, le Classique OM - PSG pourrait devenir un exemple positif plutôt qu’un symbole de renoncement. « Il est encore possible de démontrer qu'en France, il existe une culture de l’organisation, de l’anticipation et du dialogue, plutôt qu’une politique systématique de l’interdiction », avancent les ultras parisiens. Un discours qui dépasse largement le seul cadre de l’OM - PSG.
Le CUP souhaite ainsi voir le Classique redevenir « un événement populaire, vivant et encadré et non un symbole de renoncement ». Une vision qui rejoint celle de nombreux observateurs, lassés de voir le Classique OM - PSG privé de l’ambiance complète qui fait sa réputation. Interdits de déplacement à Marseille depuis 2009, les ultras parisiens rappellent qu’ils aspirent eux aussi à retrouver le stade Vélodrome lors d’un futur Classique OM - PSG. Toutefois, cette éventualité ne semble pas envisageable avant la saison prochaine. En attendant, l’appel du CUP marque un tournant symbolique dans l’histoire récente du Classique, en plaçant le débat sur le terrain du dialogue plutôt que de la confrontation.