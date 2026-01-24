Incroyable ! Le CUP plaide pour les supporters de l'OM avant le Classique

Lorsque le calendrier de Ligue 1 est dévoilé, le Classique OM - PSG est immédiatement entouré en rouge par les supporters des deux camps. Cette saison, le rendez-vous est fixé au dimanche 8 février, en clôture de la 21e journée. Battu au Vélodrome lors du match aller (1-0), le PSG de Luis Enrique attend ce Classique avec un esprit de revanche face à l’OM dirigé par Roberto De Zerbi. Sportivement, l’affiche promet, mais une nouvelle fois, le Classique OM - PSG pourrait se disputer sans supporters marseillais dans les tribunes du Parc des Princes.

Depuis 2018, les fans de l’OM sont interdits de déplacement à Paris pour des raisons de sécurité. Une situation devenue presque banale dans l’organisation du Classique, mais qui continue de susciter frustrations et incompréhensions. À l’approche de ce nouvel OM - PSG, la question du retour des supporters visiteurs semblait pourtant définitivement tranchée.