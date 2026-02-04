L’histoire entre Matt O’Riley et l’Olympique de Marseille n’aura jamais vraiment trouvé son rythme. Arrivé avec des attentes l'été dernier, reparti sans éclat, le milieu offensif danois a tourné la page cet hiver, non sans laisser un dernier mot à un club qui l’a accueilli avec respect.
Libéré par l’OM, Matt O’Riley brise le silence
- Getty Images Sport
Un prêt écourté : des occasions sans lendemain sous De Zerbi
La parenthèse marseillaise de Matt O’Riley s’est refermée plus vite que prévu. En fin de mercato hivernal, l’OM a mis un terme au prêt du joueur après seulement six mois passés sur la Canebière. Une décision révélatrice d’un mariage sportif qui n’a jamais réellement pris. Malgré 25 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen, le Danois n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation.
Aligné à plusieurs reprises, y compris sur la scène européenne avec sept matchs disputés en Ligue des champions, O’Riley n’a pourtant jamais trouvé la bonne fréquence. Souvent cantonné à un rôle secondaire, il n’a pas su convaincre Roberto De Zerbi sur la durée. Le manque de continuité, les changements de système et une concurrence dense ont freiné son intégration. Résultat : une place de remplaçant devenue trop pesante.
- AFP
Le message d’adieu qui en dit long
Avant de quitter Marseille, le joueur de 25 ans a tenu à s’exprimer publiquement. Dans une story Instagram, il a adressé un message simple mais chargé de sens au club olympien :
« Merci de m’avoir accueilli. Ce fut un honneur de représenter ce grand club. Je vous souhaite tout le meilleur ».
Des mots sobres, respectueux, qui traduisent autant la gratitude que la frustration d’un passage resté inabouti.
- Getty Images Sport
Retour à Brighton, nouveau départ
Libéré par l’OM, Matt O’Riley retrouve Brighton, son club propriétaire, avec lequel il reste lié jusqu’en juin 2029. Il y croisera de nouveau Fabian Hürzeler, un entraîneur qu’il connaît bien et qui pourrait relancer sa trajectoire en Premier League. Pour le gaucher, l’objectif devient clair : retrouver du plaisir, du temps de jeu et une place centrale dans un projet cohérent. Marseille, de son côté, referme un dossier sans fracas, mais avec le sentiment d’une occasion manquée.