Libéré par l’OM, Matt O’Riley brise le silence

La parenthèse marseillaise de Matt O’Riley s’est refermée plus vite que prévu. En fin de mercato hivernal, l’OM a mis un terme au prêt du joueur après seulement six mois passés sur la Canebière. Une décision révélatrice d’un mariage sportif qui n’a jamais réellement pris. Malgré 25 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen, le Danois n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation.

Aligné à plusieurs reprises, y compris sur la scène européenne avec sept matchs disputés en Ligue des champions, O’Riley n’a pourtant jamais trouvé la bonne fréquence. Souvent cantonné à un rôle secondaire, il n’a pas su convaincre Roberto De Zerbi sur la durée. Le manque de continuité, les changements de système et une concurrence dense ont freiné son intégration. Résultat : une place de remplaçant devenue trop pesante.