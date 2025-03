Karim Benzema sort du silence et livre des confidences puissantes sur Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Révélations !

Installé depuis près de deux ans en Arabie Saoudite, Karim Benzema continue de suivre attentivement l’actualité de son ancien club, le Real Madrid. Discret dans les médias, l'ancien Ballon d’Or a accordé une interview exclusive à Edu Aguirre dans l’émission « Los Amigos de Edu », où il revient sur son quotidien à Al-Ittihad, son futur dans le football, mais surtout sur deux dossiers brûlants : Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Des propos francs et sans détour.