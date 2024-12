Les gagnants et les perdants du tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs 2025 : Chelsea et le Real Madrid héritent d'un tirage favorable, mais le PSG risque un embarras à l'échelle mondiale

Les 32 qualifiés ont découvert leurs adversaires du premier tour à Miami jeudi. L'excitation monte pour ce nouveau tournoi qui approche à grands pas.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 a eu lieu jeudi, mettant en compétition la majorité des grandes écuries dans un tournoi passionnant et qui débutera à Miami en juin prochain.

La délégation européenne sera dirigée par des superpuissances telles que le Real Madrid et le Bayern Munich, tandis que l'Amérique du Sud sera représentée par les quatre derniers vainqueurs de la Copa Libertadores, le quatuor brésilien Botafogo, Fluminense, Flamengo et Palmeiras, ainsi que les poids lourds argentins River Plate et Boca Juniors.

D'autre part, Al Ahly a longtemps été une force dominante en Afrique, Al Ain a réalisé de belles choses en Asie, Pachuca est le leader de la CONCACAF, tandis qu'Auckland City va défendre l'honneur de l'Océanie. Lionel Messi sera également concerné avec l'Inter Miami, mais les Seattle Sounders porteront également le drapeau pour les pays hôtes.

L'article continue ci-dessous

Ci-dessous, GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants du tirage au sort...