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Le roi est démasqué… La partie est terminée : Salah tombe dans le piège de la grande supercherie

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Des preuves tangibles et les accusations de la star des Reds tissent le récit de son départ forcé

Au football, comme aux échecs, les batailles ne se décident pas toujours par une attaque frontale, mais par une série de coups calculés ; et lorsque le sacrifice d'une pièce précieuse semble être une perte momentanée, la voie s'ouvre pour renverser le roi.

Sur le terrain de Liverpool, tout repose sur le système, et non sur les stars, aussi brillantes soient-elles. Lui seul sait quand créer ses héros… et quand leur écrire leur dernier acte.

Aujourd’hui, alors que le parcours du « roi égyptien » Mohamed Salah touche à sa fin, cette histoire ne semble pas tant être un choc inattendu qu’une conséquence inévitable de la multitude de petits détails qui, s’accumulant, ont redessiné le destin de la légende des Reds au moment même où il se sentait le plus proche de la victoire personnelle.

  • Le moment du départ… Le lancement d'une légende

    Tout remonte à l'été 2017. Jürgen Klopp penchait pour le recrutement de Julian Brandt, de Bayer Leverkusen, mais dans les coulisses de Melwood, Michael Edwards – alors directeur sportif – a présenté un rapport statistique décisif. Edwards ne voyait pas en Salah un ailier qui avait échoué à Chelsea, mais plutôt un joueur au « taux de buts attendus » élevé, doté d’une condition physique qui s’était développée de manière spectaculaire depuis son départ de Stamford Bridge pour la Fiorentina et la Roma, où son talent s’était affiné patiemment sous l’œil d’experts tels que Spalletti.

    Cette puissance physique et cette explosivité offensive lui semblaient parfaitement adaptées au « pressing haut » prôné par Klopp.

    Le joueur égyptien est arrivé pour seulement 42 millions d’euros et s’est transformé en une machine à buts qui a battu tous les records. C’est à ce moment-là que les données ont prouvé leur puissance.

    Mais le paradoxe dramatique – comme dans une partie d’échecs – est que la main même qui a fait confiance au « roi » et l’a placé sur l’échiquier est celle qui a décidé de démanteler sa légende lorsque les courbes statistiques ont commencé à baisser.

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  • Un tournant stratégique… Le mirage du renouveau

    Au printemps 2025, le contrat de Salah touchait à sa fin et la pression des supporters montait. Rami Abbas, l'agent du joueur, faisait allusion sur X à des offres saoudiennes astronomiques. Dans ce contexte tendu, Michael Edwards a réintégré la structure du groupe Finway, propriétaire du club, au poste de directeur des opérations footballistiques : c'est là que les ambitions, les rôles et les visions ont divergé, amenant Richard Hughes à devenir directeur sportif, pour amorcer l'ère post-Klopp, ce dernier ayant déjà annoncé son départ avant leur arrivée.

    En d'autres termes, Edwards n'était plus responsable d'une seule équipe, mais d'un système complet (pour le groupe Finway) et de la pérennité financière et sportive sur plusieurs années, voire dans plusieurs clubs.

    Le départ de Salah à ce moment-là, sans indemnité de transfert, aurait représenté une perte financière considérable coïncidant avec leur arrivée et risquant de tout bouleverser. C'est pourquoi tout porte à croire qu'Edwards a pris une décision tactique : renouveler le contrat et se plier un peu à la tempête quoi qu'il en coûte, d'autant plus que Salah et son agent ont mis le club et sa direction sous la pression du public compte tenu de ses chiffres impressionnants à la fin de la saison dernière.

    Salah a signé un nouveau contrat de deux ans en avril 2025, avec un salaire pouvant atteindre 400 000 livres sterling par semaine, assorti de primes liées à la performance.

    Les photos officielles avaient un air de fête, mais en coulisses, l'objectif était clair : protéger la valeur de l'« actif », puis laisser la décision technique sur le terrain sceller le dénouement de l'histoire.

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  • Un revirement tactique… et une accusation sans détour

    Avec l'arrivée d'Arne Slot au poste d'entraîneur, la philosophie a changé. L'équipe s'est appuyée sur un « bloc unique », où il n'y a pas de place pour une « star hors du commun », grâce à des transferts solides et à d'importantes dépenses financières lors du mercato estival.

    Au fil du temps, les données physiques de Salah – suivies chaque semaine par la direction – ont commencé à montrer un recul de certains indicateurs offensifs, comme ses touches de balle dans la surface de réparation (une baisse pouvant atteindre 25 % selon certaines analyses). Ce n'était pas une question personnelle, mais tactique : le système avant tout.

    Slott a appliqué la rotation de manière systématique. Salah s'est retrouvé sur le banc lors de matchs décisifs, et son rôle s'est amenuisé. 

    Puis, en décembre 2025, après le match nul 3-3 contre Leeds United où il était resté longtemps sur le banc, Salah a explosé dans des déclarations publiques où il a directement accusé le club : « Le club a voulu me jeter sous le bus comme si j’étais le problème ici. Je ne le suis pas. »

    Il a ensuite prononcé la phrase décisive qui a révélé le complot après qu’on lui ait fait croire que son souhait de prolonger son contrat avait été exaucé : « Il est très clair que quelqu’un veut que je sois le seul à porter le chapeau. Quelqu’un ne veut pas de moi au club », pointant du doigt ceux qui, dans les coulisses, mettaient en œuvre un plan de marginalisation dont il n’avait pas saisi la réalité au départ.

    Le joueur s’est senti méprisé, tandis que la presse proche du club mettait l’accent sur l’amélioration des résultats de l’équipe à certaines périodes sans compter entièrement sur lui.

    Son image a progressivement évolué, passant de « roi maltraité » à « star touchant un salaire astronomique et ayant du mal à s’adapter aux exigences défensives », et il était quotidiennement la cible d’un violent déferlement médiatique mené par Jamie Carragher, Rooney, Scholes et d’autres.

    Salah a finalement perdu une partie du soutien inconditionnel du public, et la direction a réussi à faire basculer le débat de « Pourquoi marginaliser la légende de l'équipe ? » vers « L'intérêt du joueur prime-t-il sur celui de l'équipe ? ».

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  • Une restructuration intelligente… Un plan couronné de succès et une victoire financière

    Sur le plan économique, le plan a été couronné de succès. Si Salah était parti gratuitement en 2025, le club aurait perdu sa valeur marchande, estimée entre 70 et 100 millions d'euros, mais grâce à cette prolongation, Edwards a préservé la « valeur de revente » théorique, et l'accord conclu entre le club et le joueur a permis un départ anticipé sans frais de transfert.

    Selon le journal britannique « The Sun », lors des négociations qui ont abouti au renouvellement du contrat de Salah l'été dernier, le joueur égyptien avait demandé une prime de fidélité de 20 millions de livres sterling (environ 23 millions d'euros), le contrat devant initialement courir jusqu'à l'été 2027.

    Dans le nouvel accord conclu entre les deux parties pour mettre fin au contrat, Salah a renoncé à cette prime en échange de la possibilité de partir cet été.

    Quel est le résultat ? Une économie considérable sur la masse salariale, ainsi qu’une plus grande marge de manœuvre face aux règles du fair-play financier à la fin de la saison. Tout cela ouvre la voie à l’été 2026, qui pourrait voir des dépenses importantes pour construire une équipe « post-Salah » et sortir définitivement de l’ombre de Klopp.

  • Le roi est démasqué… La fin d'une légende

    Finalement, le parcours de Mohamed Salah ne s'est pas achevé par les larmes habituelles à Anfield ; l'annonce de son départ par le « roi égyptien » a plutôt pris la forme d'une poignée de main officielle et sereine.

    Edwards avait lancé le « monstre buteur » en 2017, convaincu par la précision des données, et lorsqu’il a commencé à épuiser les ressources du club et ses marges tactiques d’un point de vue purement administratif et économique, il a décidé de le démanteler avec la même rigueur.

    Salah s’en va en pensant avoir choisi le moment, mais la vérité – comme dans les couloirs de Liverpool – c’est que c’est le « système » qui a tracé les lignes pour finalement déclarer en toute sérénité : « Échec et mat… La partie est terminée. »