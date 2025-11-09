Mbappe Bellingham Alonso Madrid GFXGetty
Le Real sans idées : les flops et tops du nul à Vallecas

Un Real Madrid sans idée ni révolte accroché par le Rayo (0-0) dans un match frustrant. Mbappé, Vinicius et Bellingham ont été muselés. Les notes.

C’est le genre de match qui peut compter dans une course au titre. Trois jours après sa chute à Anfield, le Real Madrid n’a pas su relever la tête sur la pelouse étroite et hostile de Vallecas. Face à un Rayo compact et discipliné, les hommes de Xabi Alonso ont manqué de tranchant dans le dernier tiers, et surtout d’idées. Le nul (0-0), logique au vu de la rencontre, laisse un goût amer tant les stars madrilènes sont passées à côté.

Mbappé a erré sans repères, Bellingham a trop porté le ballon et Vinicius n’a jamais pu faire la différence dans son couloir. En face, Courtois a dû s’interposer à plusieurs reprises pour éviter une défaite qui n’aurait pas été imméritée. Le Real, inoffensif dans le jeu, a semblé confus dans ses intentions et brouillon dans ses initiatives.

Il reste du temps, bien sûr, mais ce Real-là, amorphe et prévisible, ne pourra pas se contenter d’une telle production offensive lors de ses prochaines sorties.

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2025 Getty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (7) : Encore décisif sur sa ligne. A maintenu le Real à flot à plusieurs reprises. Impeccable dans les airs et dans son placement.

    Federico Valverde (7) : Bon volume de jeu sur son flanc droit. Peu sollicité défensivement, il a assuré les bases et proposé des solutions.

    Raúl Asencio (6) : A failli marquer de la tête, mais a été plutôt sobre derrière. Une prestation correcte sans éclat.

    Dean Huijsen (6) : Bousculé dans les duels, averti en première période. Remplacé à la pause pour éviter le pire.

    Álvaro Carreras (7) : Toujours aussi rassurant. A tenté d'apporter offensivement, avec notamment une tentative ambitieuse non cadrée.

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Milieu de terrain

    Eduardo Camavinga (6) : Présent dans l’impact et la récupération, mais a manqué de verticalité dans ses passes.

    Jude Bellingham (7) : A tenté de créer, sans succès. Une ou deux belles percées, mais trop esseulé pour vraiment faire la différence.

    Arda Güler (6) : Une première période prometteuse, ponctuée d’un tir intéressant. Moins influent après la pause.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Attaque

    Brahim Diaz (6) : Remuant sur l’aile, mais trop souvent en décalage avec ses partenaires. Remplacé sans surprise.

    Kylian Mbappé (5) : Une prestation sans relief. A décroché, s’est excentré, s’est agacé… et n’a jamais pesé sur la défense du Rayo.

    Vinicius Jr (6) : Des intentions, mais peu de réussite. A souffert de la densité du bloc adverse et de la confusion tactique avec Mbappé.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Éder Militão (5) : Entrée difficile. Son côté a été exposé plusieurs fois sans qu’il ne parvienne à le stabiliser.

    Dani Ceballos (5) : Censé apporter de la maîtrise, il a plutôt ralenti le jeu et manqué de justesse.

    Rodrygo (5) : A peine entré, déjà disparu. N’a rien changé.

    Trent Alexander-Arnold (non noté) : Trop peu de temps pour être jugé.

    Xabi Alonso (5) : Ses choix sont discutables : composition ultra-offensive mais mal équilibrée, coaching tardif et peu inspiré. Un Real sans plan B, qui n’a jamais vraiment inquiété le Rayo.
