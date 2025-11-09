Le Real sans idées : les flops et tops du nul à Vallecas

C’est le genre de match qui peut compter dans une course au titre. Trois jours après sa chute à Anfield, le Real Madrid n’a pas su relever la tête sur la pelouse étroite et hostile de Vallecas. Face à un Rayo compact et discipliné, les hommes de Xabi Alonso ont manqué de tranchant dans le dernier tiers, et surtout d’idées. Le nul (0-0), logique au vu de la rencontre, laisse un goût amer tant les stars madrilènes sont passées à côté.

Mbappé a erré sans repères, Bellingham a trop porté le ballon et Vinicius n’a jamais pu faire la différence dans son couloir. En face, Courtois a dû s’interposer à plusieurs reprises pour éviter une défaite qui n’aurait pas été imméritée. Le Real, inoffensif dans le jeu, a semblé confus dans ses intentions et brouillon dans ses initiatives.

Il reste du temps, bien sûr, mais ce Real-là, amorphe et prévisible, ne pourra pas se contenter d’une telle production offensive lors de ses prochaines sorties.