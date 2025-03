Nuno Mendes infranchissable, Donnarumma héroïque... Les notes de Liverpool - PSG (0-1)

Le PSG s'impose à Anfield après une prestation collective solide et une séance de tirs au but maîtrisée. Voici les notes des joueurs parisiens.

Le Paris Saint-Germain a réussi un exploit retentissant en s'imposant à Anfield face à Liverpool après une séance de tirs au but haletante. Battus 1-0 au Parc des Princes à l'aller, les Parisiens ont répondu avec caractère et se sont imposés sur le même score grâce à un but d'Ousmane Dembélé, auteur d'une prestation aboutie. Dès la deuxième minute, l'ailier tricolore a concrétisé une action qu'il avait lui-même initiée, offrant ainsi à son équipe l'avantage nécessaire pour arracher la prolongation.

Au-delà du buteur, c’est toute la solidité collective du PSG qui a fait la différence. Donnarumma a signé un match exceptionnel, sortant plusieurs arrêts déterminants avant de briller lors de la séance des tirs au but. En défense, Nuno Mendes a livré une prestation impériale, muselant complètement Mohamed Salah et sauvant son équipe d’un but dès la 4e minute. Pacho et Marquinhos ont également répondu présent, formant un rempart solide face aux assauts des Reds.

Dans l’entrejeu, Vitinha et Neves ont régné sur le milieu, tandis qu’Hakimi et Barcola ont connu des fortunes diverses. Retour en détail sur les performances individuelles parisiennes.

Les notes des joueurs du PSG

Gianluigi Donnarumma (9) : Attendu après sa prestation en demi-teinte à l’aller, l’Italien a répondu de la plus belle des manières. Deux arrêts majeurs dans le jeu ont permis au PSG de garder son avantage, avant qu'il ne se mue en héros lors de la séance de tirs au but avec deux parades décisives. Solide dans les airs et impeccable sur sa ligne, il a prouvé qu'il était un grand gardien pour les grandes soirées.

Achraf Hakimi (6) : Son début de match a été difficile, avec quelques largesses défensives qui ont failli coûter cher. Pris de vitesse à plusieurs reprises, il a laissé des espaces dans son dos. Mais au fil du match, il est monté en puissance, affichant plus de maîtrise et participant davantage au jeu parisien.

Marquinhos (6) : Sobre et appliqué, le capitaine parisien n’a pas pris de risques inutiles. Interventions justes, placement intelligent, il a tenu son rang sans éclat mais avec efficacité. Quelques transmissions imprécises auraient pu être mieux maîtrisées. Remplacé par Beraldo (91e), solide en prolongation.

William Pacho (7) : Impressionnant de sérénité et de justesse, il a su contenir Diogo Jota puis Darwin Núñez avec une assurance déconcertante pour un joueur à ce niveau de la compétition. Son impact dans les duels et sa relance propre ont été précieuses pour Paris. Une belle confirmation.

Nuno Mendes (8) : Infranchissable. Face à un Salah en manque d’inspiration, le latéral portugais a livré un récital défensif. Vainqueur de la quasi-totalité de ses duels, il a aussi sauvé son équipe d’un but dès la 4e minute en contrant une frappe de l’Égyptien. Il a tenu son niveau d’excellence pendant 120 minutes, prouvant enfin qu'il était un latéral fiable.

Vitinha (7) : Omniprésent au milieu, il a combiné récupération et justesse technique. Auteur d’une intervention clé sur un contre dangereux de Liverpool, il a souvent été le premier relais dans les transitions offensives. Même s’il n’a pas tout bien fait, il a démontré qu’il était une pièce essentielle du PSG.

João Neves (7) : Moins influent offensivement qu’à son habitude, mais d’une propreté remarquable dans l’utilisation du ballon. Engagement, agressivité, lucidité, il a été un véritable rempart défensif pour Paris. Son abattage dans l’entrejeu a permis de contrôler le tempo du match.

Fabián Ruiz (6) : Un match discret mais utile. Présent dans l’impact physique et le repli défensif, il a eu plus de mal à se projeter. Un premier acte difficile mais un apport intéressant dans la maîtrise au fil des minutes. Remplacé par Zaire-Emery (90e), qui n’a pas eu un impact notable.

Bradley Barcola (5) : Une petite déception. Attendu pour déstabiliser la défense des Reds, il n’a pas pesé sur le match. Si ce n'est sur l'action du but. Trop neutre, peu inspiré, il a raté une belle occasion à la 16e minute. Remplacé dès la 67e par Désiré Doué (7), qui a apporté de la fraîcheur, posé des problèmes à Liverpool et s’est procuré une grosse occasion en prolongation.

Khvicha Kvaratskhelia (7) : Moins étincelant qu’à l’aller, mais toujours précieux. Son activité, ses dribbles et sa percussion ont permis d’amener du danger. Défensivement impliqué, il a même sauvé une action dangereuse en seconde période. Une prestation complète du Géorgien. Remplacé par Lee Kang-in en prolongation, sans impact notable.

Ousmane Dembélé (8) : Le héros de la soirée. Attendu au tournant, il a répondu présent en ouvrant le score dès la 2e minute sur une action qu’il avait lui-même initiée. Très actif, il a multiplié les appels et fait mal aux défenseurs par sa vivacité. Il a cependant raté une belle opportunité de doubler la mise à la 32e. Son tir au but réussi a scellé une prestation convaincante.

Remplaçants non notés

Gonzalo Ramos (120e) : Transforme son tir au but mais trop peu de temps pour être évalué.

: Transforme son tir au but mais trop peu de temps pour être évalué. Warren Zaïre-Emery (90e) : Entrée discrète.

: Entrée discrète. Beraldo (91e) : Solide en prolongation mais trop court pour une note.

: Solide en prolongation mais trop court pour une note. Lee Kang-in (prolongation) : A tenté une frappe, captée par Alisson, sans véritable impact.

Le Paris Saint-Germain a su élever son niveau pour arracher une qualification méritée à Anfield. Si Dembélé a enfin brillé lors d'un grand match européen, c’est surtout la solidité défensive et le mental du groupe qui ont permis cet exploit.