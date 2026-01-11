À Djeddah, l’attente est terminée. Ce dimanche soir, le Real Madrid et le FC Barcelone se disputent la Supercoupe d’Espagne dans un Clásico à fort enjeu. Officiellement, la composition madrilène devait rester secrète jusqu’aux dernières minutes. En coulisses pourtant, le onze est déjà figé. Et depuis mercredi, une question a dominé toutes les autres : quel rôle pour Kylian Mbappé après son retour express de blessure ?
Le onze du Real contre le Barça : La décision est prise pour Mbappé
- Getty Images Sport
Mbappé titularisé, le pari fort d’Alonso
La décision est désormais actée : Kylian Mbappé sera bien titulaire. Malgré une entorse du genou gauche contractée fin décembre et une absence lors des derniers rendez-vous, Xabi Alonso a choisi de lancer son attaquant vedette d’entrée. Les derniers examens médicaux, jugés rassurants, et les sensations positives du joueur lors des séances à Djeddah ont fini de convaincre le staff. Un choix assumé, qui traduit la volonté du Real de frapper fort dès le premier trophée de la saison.
- Getty Images Sport
Un onze équilibré en 4-2-3-1
Autour de ce pari offensif, la structure est claire. Thibaut Courtois gardera les buts. La défense s’organise avec Federico Valverde à droite, Álvaro Carreras à gauche, et une charnière composée d’Antonio Rüdiger et du jeune Dean Huijsen. Au milieu, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga formeront le double pivot chargé de contenir le jeu catalan, tandis que Jude Bellingham évoluera plus haut, en soutien des attaquants.
- Getty Images Sport
Une attaque pensée pour faire mal au Barça
Devant, Rodrygo occupera le couloir droit, Vinícius Junior le gauche. Mbappé prendra place en pointe, dans un rôle axial taillé pour exploiter la profondeur. Cette ligne offensive, très séduisante sur le papier, doit compenser certaines fragilités défensives liées aux absences. Face à un Barça en pleine confiance, le Real assume une approche ambitieuse, misant sur l’impact immédiat de ses individualités. Mais c'est à ses risques et périls.
- Getty Images Sport
Un choix risqué mais révélateur
En titularisant Mbappé, Xabi Alonso envoie un message clair : la prudence passe après la quête de titres. Il avait pourtant suggéré tout le contraire lors de la conférence de presse la veille. Le Real Madrid veut imposer son rythme, quitte à gérer le risque en cours de match. À 20 heures, sous les lumières de Djeddah, ce choix sera scruté à la loupe. Et pourrait bien décider de l’issue de ce Clásico à haute tension.