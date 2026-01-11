Le onze du Real contre le Barça : La décision est prise pour Mbappé

En titularisant Mbappé, Xabi Alonso envoie un message clair : la prudence passe après la quête de titres. Il avait pourtant suggéré tout le contraire lors de la conférence de presse la veille. Le Real Madrid veut imposer son rythme, quitte à gérer le risque en cours de match. À 20 heures, sous les lumières de Djeddah, ce choix sera scruté à la loupe. Et pourrait bien décider de l’issue de ce Clásico à haute tension.