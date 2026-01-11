FC Barcelone - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une finale aux enjeux dramatiques qui attend le King Abdullah Sports City de Djeddah. Ce dimanche soir (20h00), le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent pour le titre en Supercoupe d'Espagne, dans un contexte radicalement différent pour les deux géants. Pour le Real Madrid, c'est l'heure de vérité. Englué dans une crise d'identité et contraint au pragmatisme défensif, Xabi Alonso joue littéralement sa tête. Le technicien basque, arrivé il y a moins de neuf mois, sait qu'une défaite face à l'ennemi juré pourrait sceller son sort. L'incertitude autour de la présence de Kylian Mbappé, touché au genou mais qui a fait le voyage ("Il se sent bien mieux", dixit Alonso), ajoute au suspense. Le capitaine des Bleus prendra-t-il le risque de jouer pour sauver son coach ?

Le Barça en mode rouleau compresseur

En face, le Barça de Hansi Flick arrive avec la confiance d'un rouleau compresseur. Forts de dix victoires consécutives, dont une démonstration (5-0) contre Bilbao en demi-finale, les Catalans semblent intouchables. Raphinha, auteur d'un doublé, et le revenant Lamine Yamal sont les fers de lance d'une équipe qui a retrouvé stabilité et efficacité. Si Flick refuse publiquement le statut de favori ("Un Clásico, c'est différent"), le vestiaire blaugrana bout d'impatience à l'idée de prendre sa revanche sur la défaite d'octobre et d'affirmer sa nouvelle suprématie. Ferran Torres, préféré à Lewandowski, aura la lourde tâche de concrétiser cette domination.

Guerre froide en coulisses

Ce Clásico se joue aussi sur fond de guerre froide institutionnelle. Les relations entre les deux directions sont "rompues", comme l'a confirmé Joan Laporta, sur fond d'affaire Negreira et de divergences stratégiques. L'époque du front commun pour la Superligue semble révolue, laissant place à une rivalité exacerbée. Sur le terrain comme en tribunes, la tension sera palpable, transformant ce match en bien plus qu'une simple finale de Supercoupe.

Le verdict de la nuit saoudienne

Ce dimanche soir, Djeddah sera donc le théâtre d'un jugement dernier. Le Barça peut-il confirmer son retour au sommet et ouvrir une nouvelle ère de domination ? Le Real Madrid peut-il, au bord du précipice, trouver les ressources mentales pour sauver la tête de son entraîneur ? Entre la dynamique ascendante des Blaugranas et l'instinct de survie des Merengues, ce 263ème Clásico de l'histoire promet d'écrire un nouveau chapitre décisif du football espagnol.

Sur quelle chaine suivre le match FC Barcelone - Real Madrid

Horaire et lieu du match Barça - Real Madrid

Super Coupe - Super Coupe King Abdullah Sports City

Le match entre le Barça et le Real Madrid se tient ce dimanche à partir de 20h, heure française, au Stade King Abdullah de Djeddah.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone aborde la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid avec un effectif presque au complet. Hansi Flick devra toujours se passer de Gavi et Andreas Christensen, tous deux touchés au genou, mais les signaux sont positifs pour le reste du groupe.

Victime d’une alerte au genou avant la demi-finale, Marc-André ter Stegen est bien présent dans le groupe après un retour rassurant. Le gardien allemand devrait toutefois débuter sur le banc, Joan Garcia restant favori dans les cages. Lamine Yamal, entré en jeu contre Bilbao après un pépin physique mineur, est désormais apte à débuter. Ronald Araújo a repris l’entraînement collectif, mais la charnière Eric Garcia - Pau Cubarsí pourrait être reconduite. Devant, la profondeur offensive permet à Flick de laisser Rashford ou Lewandowski hors du onze sans affaiblir son équipe.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid avance vers la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone avec un mélange d’optimisme et de prudence. La principale nouveauté concerne Kylian Mbappé, remis de son entorse au genou et présent à Djeddah avec le groupe. Le Français pourrait réintégrer le onze, même si Xabi Alonso refuse toute prise de risque à l’approche d’un calendrier très chargé.

En revanche, plusieurs cadres restent incertains. Antonio Rüdiger, touché au genou contre l’Atlético, se dirige vers un forfait, tandis que Rodrygo et Raúl Asensio doivent encore être évalués. Déjà privés d’Alexander-Arnold, Militão et Brahim Díaz, les Madrilènes pourraient s’appuyer sur Dean Huijsen en défense. Un Real diminué, mais qui espère compenser par le retour potentiel de Mbappé dans un Clasico toujours imprévisible.

La forme des deux équipes

