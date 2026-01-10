Kylian Mbappé apte pour le Clasico face au Barça ? Xabi Alonso dit tout

L’absence de Kylian Mbappé lors des derniers rendez-vous madrilènes a laissé planer le doute. Gêné par des douleurs au genou gauche, l’attaquant français a manqué plusieurs matchs importants. Pourtant, à quelques heures de la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, le capitaine des Bleus a retrouvé le groupe du Real Madrid.

Une présence qui interroge autant qu’elle rassure. Le staff médical, très vigilant, sait que la moindre décision pèsera lourd. Dans un Clasico, la tentation d’aligner ses meilleurs éléments reste forte. Mais le club ne souhaite pas précipiter les choses.