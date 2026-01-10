À la veille d’une finale toujours électrique, le Real Madrid avance sur un fil. Kylian Mbappé, touché au genou, revient dans le groupe, mais rien n’est figé. Entre espoir sportif et précautions médicales, le dossier reste sensible.
Kylian Mbappé apte pour le Clasico face au Barça ? Xabi Alonso dit tout
- (C)Getty images
Un retour aussi rapide que scruté
L’absence de Kylian Mbappé lors des derniers rendez-vous madrilènes a laissé planer le doute. Gêné par des douleurs au genou gauche, l’attaquant français a manqué plusieurs matchs importants. Pourtant, à quelques heures de la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, le capitaine des Bleus a retrouvé le groupe du Real Madrid.
Une présence qui interroge autant qu’elle rassure. Le staff médical, très vigilant, sait que la moindre décision pèsera lourd. Dans un Clasico, la tentation d’aligner ses meilleurs éléments reste forte. Mais le club ne souhaite pas précipiter les choses.
- AFP
Xabi Alonso pose le cadre
Face aux questions insistantes, Xabi Alonso a clarifié la situation en conférence de presse ce samedi. Sans langue de bois. « Kylian se sent bien mieux. Il nous a rejoint hier (vendredi NDLR), cet après-midi il s'entraînera avec l'équipe et nous aurons alors les informations complètes pour pouvoir évaluer ensemble ses chances de jouer, soit dès le coup d'envoi, soit un petit peu moins ».
Le message se veut rassurant, mais mesuré. Le Real observe. Analyse. Décide collectivement. L’idée ne consiste pas à forcer un retour, même dans une affiche aussi symbolique.
- Getty Images
La question des infiltrations sur la table
Le sujet des infiltrations n’a pas été évité. Une option souvent utilisée dans les grands rendez-vous, mais qui comporte des risques. Xabi Alonso l’a reconnu ouvertement.
« Le faire jouer sous infiltration? C'est une décision que nous devons prendre avec le joueur, le staff technique et les médecins. Il faut toujours mesurer les risques, mais nous ne sommes pas des 'kamikazes' », ajoute l’ancien coach du Bayer Leverkusen.
Le discours tranche avec certaines habitudes du passé. Le Real ne souhaite pas hypothéquer la saison de son attaquant, ni sa santé à long terme, pour une seule finale.
- getty
Mbappé trop juste en demi-finale
Mercredi, le ton se voulait plus ferme. Mbappé figurait hors du groupe officiel pour la demi-finale remportée face à l’Atlético (2-1). Xabi Alonso parlait alors d’un joueur "trop court". Une décision assumée, qui a permis au Français de poursuivre son travail sans pression immédiate.
Cette gestion prudente rappelle un précédent. La saison passée, Mbappé avait déjà fait une apparition en cours de match lors de la finale de la Coupe du Roi face au Barça, perdue 3-2 après prolongation.
- Getty
Un atout majeur, même à temps partiel
Avec 18 buts en Liga et neuf réalisations en Ligue des champions, Mbappé reste le principal facteur offensif du Real cette saison. Même diminué, il pèse sur une défense. Une entrée en jeu reste donc envisageable, selon le scénario de la rencontre.
Reste une inquiétude plus large. Des infiltrations répétées pourraient nuire à sa fin de saison, voire compromettre l’objectif ultime des supporters français, qui rêvent de le voir au sommet lors de la prochaine Coupe du monde.
- AFP
Hansi Flick sous le charme
Côté barcelonais, Hansi Flick n’a pas caché son admiration. « À l'heure actuelle, Mbappé est le meilleur attaquant (du monde), il marque beaucoup de buts et c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur fantastique, qui est vraiment excellent lorsqu'il dispose d'espace derrière la dernière ligne », a déclaré l’ancien coach du Bayern Munich, très admiratif.
Le technicien allemand voit dans cette finale une occasion idéale. Une opportunité, selon lui, « de montrer à quel point nous sommes forts », face à « l'une des meilleures équipes du monde ».
À Jeddah, dimanche soir, tous les regards convergeront vers un homme. Qu’il débute ou non, Kylian Mbappé reste déjà au centre du Clasico.