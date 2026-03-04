Le groupe de l’OM contre Toulouse : Habib Beye écarte quatre stars

Ce mercredi soir, à 21 heures, Marseille joue sa place dans le dernier carré. Pour cette affiche, Habib Beye convoque 21 joueurs. L’entraîneur olympien doit composer sans plusieurs éléments importants.

Quinten Timber, Amine Gouiri et Tadjidine Mmadi restent à l’infirmerie. Pierre-Emile Hojbjerg purge quant à lui une suspension. Quatre absences qui pèsent dans l’équilibre du groupe. Beye assume. Il resserre les rangs et mise sur les forces disponibles.