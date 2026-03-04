L’Olympique de Marseille aborde son quart de finale de Coupe de France face à Toulouse FC avec un groupe remodelé. Plusieurs absences majeures marquent cette liste dévoilée à la veille du choc.
Le groupe de l’OM contre Toulouse : Habib Beye écarte quatre stars
- AFP
Des choix forts pour un rendez-vous crucial
Ce mercredi soir, à 21 heures, Marseille joue sa place dans le dernier carré. Pour cette affiche, Habib Beye convoque 21 joueurs. L’entraîneur olympien doit composer sans plusieurs éléments importants.
Quinten Timber, Amine Gouiri et Tadjidine Mmadi restent à l’infirmerie. Pierre-Emile Hojbjerg purge quant à lui une suspension. Quatre absences qui pèsent dans l’équilibre du groupe. Beye assume. Il resserre les rangs et mise sur les forces disponibles.
- AFP
Des retours et des confirmations
Un nom attire toutefois l’attention : Bilal Nadir. Absent lors de l’Olympico remporté contre l’Olympique Lyonnais (3-2), le milieu retrouve sa place dans le groupe marseillais.
Le jeune Ange Lago enchaîne, lui aussi. Déjà convoqué face aux Gones le week-end dernier, il conserve la confiance du staff. Une marque d’estime claire à l’approche d’un match couperet.
- AFP
Objectif demi-finale
Marseille veut poursuivre son parcours en Coupe de France. Toulouse arrive avec des ambitions identiques. Le contexte promet une rencontre tendue, rythmée, engagée.
Privé de plusieurs cadres, l’OM avance avec un groupe rajeuni par endroits, mais déterminé. Les choix de Beye traduisent une volonté claire : s’appuyer sur l’énergie collective pour franchir l’obstacle toulousain.
Le Vélodrome attend une réponse. Les joueurs aussi.
Le groupe de l’OM contre Toulouse :
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah
Milieux : Abdelli, Kondogbia, Nadir, Nnadi, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixão, Traoré