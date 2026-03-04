Marseille - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accueille le Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France. Objectif clair pour les Marseillais : poursuivre leur route vers un trophée attendu depuis quinze ans.

L’OM veut continuer à rêver

À l’approche du sprint final, Marseille vise toujours une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais la coupe nationale occupe désormais une place centrale dans les priorités du club.

Depuis son élimination prématurée en phase de ligue européenne, le groupe désormais dirigé par Habib Beye concentre son énergie sur cette compétition. Les supporters du Stade Orange Vélodrome attendent une réaction forte.

La victoire récente lors de l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais (3-2) redonne de l’élan. Marseille veut enchaîner. À domicile, le statut de favori ne souffre aucune contestation.

Toulouse arrive avec des doutes

En face, Toulouse ne traverse pas sa meilleure période. Le club entraîné par Carles Martínez Novell reste sur cinq journées de championnat sans succès. Longtemps proche des places européennes en Ligue 1, le Téfécé glisse désormais à la 11e position.

Pourtant, le souvenir de 2023 demeure. Cette année-là, Toulouse soulève la Coupe de France. L’élimination du Paris Saint-Germain ouvre le tableau et nourrit les ambitions. Le déplacement sur la Canebière s’annonce toutefois délicat. L’environnement promet d’être brûlant.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Toulouse

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Toulouse sera à suivre ce mercredi 04 mars 2026 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match OM - Toulouse

Coupe de France - Coupe de France Stade Orange Velodrome

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

À l’occasion de ce quart de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille devra composer sans l’un de ses éléments majeurs. Suspendu, Pierre-Emile Højbjerg ne pourra pas participer à la réception du Toulouse FC. De son côté, Amine Gouiri, forfait de dernière minute face à l’OL, demeure incertain. En dehors de ces situations, Habib Beye devrait pouvoir compter sur l’essentiel de ses titulaires.

Comme lors des tours précédents dans cette compétition, Jeffrey de Lange est attendu dans le but marseillais. Le portier néerlandais n’a toujours pas concédé le moindre but depuis le début du parcours olympien en Coupe.

Lors du succès face à l’OL, plusieurs cadres ont affiché un regain de forme. En défense, Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd ont rassuré. Entré en seconde période, Igor Paixão s’est montré décisif avec un but et une passe décisive. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, s’est illustré en inscrivant un doublé.

L’OM pourrait ainsi débuter avec De Lange dans les cages, une ligne défensive composée de Weah, Balerdi, Pavard et Emerson Palmieri, un milieu articulé autour de Quinten Timber et Geoffrey Kondogbia, puis un trio offensif Greenwood, Abdelli et Paixão en soutien d’Aubameyang.

Infos sur l'équipe de Toulouse

Le Toulouse FC se présente avec une infirmerie bien remplie. Álex Domínguez, Rasmus Nicolaisen, Abu Francis, Rafik Messali, Aron Dønnum, Frank Magri et Ilyas Azizi sont indisponibles pour ce déplacement au Stade Vélodrome.

Malgré ces absences, Carles Martínez Novell devrait aligner une équipe compétitive pour tenter de créer la surprise sur la Canebière. En défense, Charlie Cresswell devrait tenir sa place. Dans l’entrejeu, Cristian Cásseres Jr. sera chargé d’apporter équilibre et impact.

Sur le plan offensif, Santiago Hidalgo, Yann Gboho et Emersonn, tous déjà buteurs dans cette édition de la Coupe de France, auront pour mission de mettre sous pression l’arrière-garde marseillaise.

La formation probable verrait Haug débuter dans le but, derrière une défense Sidibé, McKenzie et Cresswell. Les couloirs seraient occupés par Kamanzi et Méthalie, avec Cásseres et Diop dans l’axe du milieu. Devant, le trio Hidalgo, Emersonn et Gboho tenterait de faire la différence.

La forme des deux équipes

